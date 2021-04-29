По требованию следователей стройфирма из РТ выплатила 61 млн рублей зарплаты работникам

На компанию «Камдорстрой» и ее дочерние предприятия заведено уголовное дело за невыплату зарплаты своим сотрудникам. Об этом сообщил старший помощник руководителя СУ СКР по РТ Андрей Шептицкий.

По версии следствия, в октябре-декабре прошлого года руководство фирмы не выплачивало зарплату 1165 своим сотрудникам. При этом оно имело необходимые деньги для того, чтобы рассчитаться с коллективом, однако имеющиеся средства направлялись на иные нужды. Общий долг перед работниками составил 61 млн рублей.

Во время расследования уголовного дело следователям удалось добиться того, чтобы руководство предприятия полностью погасило задолженность по зарплате перед сотрудниками.