news_header_top_970_100
Минниханов возглавил рейтинг российских губернаторов за март–апрель 2021 года
Минниханов возглавил рейтинг российских губернаторов за март–апрель 2021 года
«Пятерочка» и J7 запускают экопроект по очистке участков берегов Волги
«Пятерочка» и J7 запускают экопроект по очистке участков берегов Волги
В Татарстане 567 участниц войны и тружениц тыла привились от Covid-19
В Татарстане 567 участниц войны и тружениц тыла привились от Covid-19
Ру Тат
news_header_bot_970_100
29 апреля 2021  16:46
Павел Климчак

По требованию следователей стройфирма из РТ выплатила 61 млн рублей зарплаты работникам

news_top_970_100

На компанию «Камдорстрой» и ее дочерние предприятия заведено уголовное дело за невыплату зарплаты своим сотрудникам. Об этом сообщил старший помощник руководителя СУ СКР по РТ Андрей Шептицкий.

По версии следствия, в октябре-декабре прошлого года руководство фирмы не выплачивало зарплату 1165 своим сотрудникам. При этом оно имело необходимые деньги для того, чтобы рассчитаться с коллективом, однако имеющиеся средства направлялись на иные нужды. Общий долг перед работниками составил 61 млн рублей.

Во время расследования уголовного дело следователям удалось добиться того, чтобы руководство предприятия полностью погасило задолженность по зарплате перед сотрудниками.

долги по зарплате следственный комитет стройфирма
news_right_column_240_400_1
news_right_column_240_400_2
news_bot_970_100
Главное