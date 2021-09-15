По требованию Росздравнадзора РТ закрыли более 600 сайтов по незаконной продаже лекарств

Сотрудники территориального органа Росздравнадзора по Татарстану обнаружили 700 сайтов, продающих незарегистрированные в России лекарства и препараты. Об этом на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» рассказала временно исполняющая обязанности руководителя ведомства Елена Сагдеева.

«С октября 2020 года проводится большая работа по блокировке сайтов, содержащих запрещенную информацию о продаже лекарственных препаратов, не зарегистрированных в Российской Федерации. Выявлено более 700 таких сайтов, более 600 сайтов было заблокировано Роскомнадзором», — отметила спикер.

В прошлом году татарстанцам чаще всего из незарегистрированных препаратов предлагали приобрести онлайн аналоги виагры, которые производятся за границей.