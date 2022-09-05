Басманный суд Москвы лишил лицензии «Новую газету»

По требованию Роскомнадзора Басманный суд Москвы лишил «Новую газету» свидетельства о регистрации печатной версии СМИ. Об этом сообщает корреспондент РИА Новости.

«Признать недействительной регистрацию „Новой газеты“», — заявила судья Ольга Липкина. Отмечается, что издание намерено обжаловать это решение.

Напомним, «Новая газета» приостановила работу в конце марта после второго предупреждения Роскомнадзора из-за упоминания в СМИ организации-иноагента без соответствующей маркировки. Сейчас на сайте издания выходит лишь информация, связанная с редакцией и главным редактором, обладателем Нобелевской премии мира Дмитрием Муратовым.