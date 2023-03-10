По требованию прокуроров фирма из Елабуги выплатила 2.2 млн долга по зарплате

В Татарстане благодаря вмешательству надзорного ведомства работникам обанкротившегося предприятия выплатили долги по зарплате на 2,2 млн рублей, сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

Прокуроры Елабуги выяснили, что 14 работникам «РЭМ СТРОЙ» не заплатили 3 млн рублей за 2021 год.

В итоге, после вмешательства прокуратуры, долг был частично выплачен на сумму в размере 2,2 миллиона. Ведомство проконтролирует, чтобы долг был погашен целиком.