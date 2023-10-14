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По требованию прокуратуры за отчуждение земли с бизнесмена взыскали 2,6 млн рублей
Суд Казани удовлетворил иск прокуратуры в интересах муниципального образования города, сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.
В марте 2022 года бизнесмена признали виновным в отчуждении трех земельных участков из муниципальной собственности, которые находятся в Приволжском районе. Мужчину осудили за мошенничество.
Истребовать два из трех участков оказалось невозможным. В результате, по иску надзорного ведомства, суд взыскал с ответчика 2,6 млн рублей причиненного преступлением ущерба.
Третий земельный участок был отчужден в пользу физического лица, который скончался в 2018 году, в связи с чем исковые требования были обращены к его наследнику.
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