По требованию прокуратуры за отчуждение земли с бизнесмена взыскали 2,6 млн рублей

Суд Казани удовлетворил иск прокуратуры в интересах муниципального образования города, сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

В марте 2022 года бизнесмена признали виновным в отчуждении трех земельных участков из муниципальной собственности, которые находятся в Приволжском районе. Мужчину осудили за мошенничество.

Истребовать два из трех участков оказалось невозможным. В результате, по иску надзорного ведомства, суд взыскал с ответчика 2,6 млн рублей причиненного преступлением ущерба.

Третий земельный участок был отчужден в пользу физического лица, который скончался в 2018 году, в связи с чем исковые требования были обращены к его наследнику.