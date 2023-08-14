По требованию прокуратуры в Татарстане оштрафовали руководителя госжилинспекции

Прокуратура Татарстанна провела проверку и выявила нарушения в работе региональной госжилинспекции и семи ее подразделениях на местах. Об этом «Татар-информу» сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

В ведомстве отметили, что специалисты госжилинспекции не проводят контрольные мероприя, нарушают сроки рассмотрения обращений граждан. К примеру, по обращениям о высокой плате за ЖКУ сотрудники госжилинспекции ограничиваются разъяснением законодательства, не проводя проверку.

В результате сотрудники надзорного ведомства выявили 87 нарушений законодательства.

В отношении руководителя ГЖИ возбуждено дело о нарушении порядка рассмотрения обращений граждан. Мировой суд назначил ему наказание в виде штрафа в размере 10 тыс. рублей в доход государства.

Стоит отметить, что в мае текущего года руководитель ГЖИ уже был привлечен к ответственности и оштрафован за аналогичное правонарушение.