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По требованию прокуратуры в Шигалеевской усадьбе сделали освещение
В Пестречинском районе в прокуратуру обратился местный житель и сообщил, что на территории коттеджного поселка «Шигалеевская усадьба» отсутствует освещение, сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.
В процессе проверки доводы заявителя подтвердились. В адрес руководителя исполнительного комитета поселения внесено представление об устранении нарушений.
В итоге требования прокурора выполнены, нарушения устранены.
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