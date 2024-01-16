news_header_top_970_100
Руc Тат
news_top_970_100
Происшествия 16 января 2024 17:41

По требованию прокуратуры в Шигалеевской усадьбе сделали освещение

Скопировать ссылку

В Пестречинском районе в прокуратуру обратился местный житель и сообщил, что на территории коттеджного поселка «Шигалеевская усадьба» отсутствует освещение, сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

В процессе проверки доводы заявителя подтвердились. В адрес руководителя исполнительного комитета поселения внесено представление об устранении нарушений.

В итоге требования прокурора выполнены, нарушения устранены.

#Прокуратура РТ
autoscroll_news_right_240_400_1
autoscroll_news_right_240_400_2