По требованию прокуратуры в Шигалеевской усадьбе сделали освещение

В Пестречинском районе в прокуратуру обратился местный житель и сообщил, что на территории коттеджного поселка «Шигалеевская усадьба» отсутствует освещение, сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

В процессе проверки доводы заявителя подтвердились. В адрес руководителя исполнительного комитета поселения внесено представление об устранении нарушений.

В итоге требования прокурора выполнены, нарушения устранены.