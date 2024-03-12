По требованию прокуратуры в Новошешминске ликвидировали свалку

Прокуратура Новошешминского района во время мониторинга социальных сетей выявила нарушения законодательства об обращении с отходами. Об этом сообщают в пресс-службе ведомства.

Выяснилось, что на Заливной и Автомобильной улицах Новошешминска были организованы несанкционированные свалки. Отходы хранились в переполненных контейнерах, вокруг которых разбросан мусор.

В итоге сотрудники надзорного ведомства внесли представление с требованием устранить нарушения. Требования прокуратуры удовлетворены в полном объеме.