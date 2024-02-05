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Происшествия 5 февраля 2024 20:23

По требованию прокуратуры в Казани закрыли люк на Мусина

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Подписчик написал, что на Мусина у спорт-клуба «Планета Фитнеса» находится опасный открытый люк.

Люк огорожен не был, лишь кто-то поткнул рядом палку, чтобы обозначить место.

Фото: © Прокуратура РТ

Прокуратура Казани отреагировала на сообщение. Как выяснилось, крышку люка, принадлежавшего «Таттелекому», во время уборки снега сдвинул трактор.

После вмешательства ведомства крышку вернули на место.

#упал в люк
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