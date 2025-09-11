news_header_top
Происшествия 11 сентября 2025 16:11

По требованию прокуратуры в Казани за нарушения закрыли кафе и отель «Ханума»

В Казани по требованию прокуратуры закрыли отель и кафе с одноименным названием «Ханума» на улице Баумана. Об этом сообщает пресс-служба надзорного органа.

«Надзорным органом были зафиксированы многочисленные нарушения норм пожарной безопасности, а также несоблюдение закона об охране объектов культурного наследия. Окончательную точку по делу вынесет суд – заседание запланировано на октябрь текущего года», – говорится в заявлении ведомства.

