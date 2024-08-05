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Происшествия 5 августа 2024 10:42

По требованию прокуратуры стройкомпания Нижнекамска выплатила более 9 млн долга

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В Нижнекамске благодаря вмешательству прокуратуры сотрудникам компании «Рокайсан» выплачено 9,1 млн рублей. Об этом сообщает старший помощник прокурора РТ Аделя Гайнутдинова.

Выяснилось, что у компании «Рокайсан» образовалась задолженность по выплате заработной платы перед 71 сотрудником в размере 7,8 млн рублей. Городская прокуратура предприняла ряд мер для устранения этих нарушений. В частности, были направлены исковые заявления в суд с требованием взыскать имеющуюся задолженность. В отношении руководителя фирмы было возбуждено дело об административном правонарушении

После вмешательства прокуратуры задолженность по зарплате в размере 7,8 млн рублей погашена в полном объеме. Кроме того, сотрудникам «Роксайна» выплатили компенсацию в 1,3 млн рублей.

#зарплата
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