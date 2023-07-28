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По требованию прокуратуры семье с детьми-инвалидами предоставили в Кукморе квартиру
По поручению Генпрокурора РФ Игоря Краснова в РТ были восстановлены жилищные права многодетной семьи с инвалидами, сообщили в ведомстве.
В связи с рассмотрением обращения многодетной матери из Кукморского района прокуратура провела проверку по вопросу соблюдения жилищных прав ее семьи.
Как выяснилось, с 2011 года семья из пяти человек с двумя инвалидами состояла на учете в качестве нуждающихся в жилом помещении.
При этом старший сын, который является инвалидом, состоял на жилищном учете с 2004 года. Более 11 лет семья проживала в предоставленной квартире муниципального маневренного фонда. Собственный дом семьи признан аварийным.
В целях защиты жилищных прав граждан прокуратура внесла представление главе муниципального образования. Кроме того, прокурор республики Илдус Нафиков в судебном порядке инициировал внесение изменений в региональное положение о предоставлении инвалидам и семьям, имеющим детей-инвалидов, субсидий на приобретение жилья за счет субвенций, выделяемых из федерального бюджета.
По инициативе прокурора республики на региональном уровне закреплено право инвалидов, живущих в непригодных для проживания домах.
В итоге многодетной семье предоставлена благоустроенная двухкомнатная квартира в г. Кукмор, а 35-летнему сыну заявительницы выделена субсидия в размере более 2 млн рублей, на которую уже приобретена однокомнатная квартира.
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