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По требованию прокуратуры РТ рабочим местных фирм выплатили 900 тыс. долга по зарплате
В процессе проверки ООО «Востокзеронопродукт Билярск» и АО «Востокзернопродукт» прокуроры Алексеевского района Татарстана выяснили, что у растениеводческих предприятий имеется крупный долг по зарплате, сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.
Было установлено, что 42 механизаторам не заплатили за сверхурочную работу, которую они проводили с февраля 2022-го по март 2023 года. Общая сумма долга превысила 900 тысяч рублей.
Прокуратура потребовала, чтобы руководители устранили нарушения и привлекли к дисциплинарной ответственности виновных должностных лиц.
В результате долг перед механизаторами был полностью погашен.
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