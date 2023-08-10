По требованию прокуратуры РТ рабочим местных фирм выплатили 900 тыс. долга по зарплате

В процессе проверки ООО «Востокзеронопродукт Билярск» и АО «Востокзернопродукт» прокуроры Алексеевского района Татарстана выяснили, что у растениеводческих предприятий имеется крупный долг по зарплате, сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

Было установлено, что 42 механизаторам не заплатили за сверхурочную работу, которую они проводили с февраля 2022-го по март 2023 года. Общая сумма долга превысила 900 тысяч рублей.

Прокуратура потребовала, чтобы руководители устранили нарушения и привлекли к дисциплинарной ответственности виновных должностных лиц.

В результате долг перед механизаторами был полностью погашен.