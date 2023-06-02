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По требованию прокуратуры РТ бизнесмена лишили полгектара незаконно выделенной ему земли
В Тукаевском районе прокуратура провела проверку исполнения земельного законодательства по обращению Управления Росреестра по РТ, сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.
Выяснилось, что в 2001 году бизнесмен подал заявление главе Тукаевского района о предоставлении ему участка площадью 0,5 га рядом с Национальным парком «Нижняя Кама» под строительство базы отдыха.
Землю предпринимателю выделили, но, как оказалось, незаконно – участок относится к землям лесного фонда и нарушает границы земель особо охраняемых территорий.
В результате прокуратура обратилась в суд с иском, и постановление главы района о предоставлении участка было признано незаконным, а права на земельный участок бизнесмена были прекращены.
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