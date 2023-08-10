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По требованию прокуратуры пересмотрят дело о нападении на школьника – сына участника СВО
Генеральная прокуратура РФ обжалует решение суда об оскорблении ребенка в шапке с символом «Z» в Екатеринбурге. Информация появилась на сайте надзорного ведомства.
Как установило следствие, в апреле 2023 житель Екатеринбурга в одном из дворов напал на ребенка, который надел шапку с символом «Z». Мужчина попытался схватить мальчика, но последний смог убежать.
В результате Ленинский районный суд Екатеринбурга Свердловской области прекратил уголовное дело и назначил мужчине штраф в размере 7 тысяч рублей.
В Генпрокуратуре пояснили, что решение суда будет обжаловано. В надзорном ведомстве выяснили, что в судебном разбирательстве не было потерпевшего и его законного представителя. Кроме того, дело жителя Екатеринбурга не могло быть прекращено, поскольку «является циничным, направлено не только против школьника, но и причиняет ущерб социально-нравственному воспитанию подрастающего поколения и интересам РФ».
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