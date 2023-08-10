По требованию прокуратуры пересмотрят дело о нападении на школьника – сына участника СВО

Генеральная прокуратура РФ обжалует решение суда об оскорблении ребенка в шапке с символом «Z» в Екатеринбурге. Информация появилась на сайте надзорного ведомства.

Как установило следствие, в апреле 2023 житель Екатеринбурга в одном из дворов напал на ребенка, который надел шапку с символом «Z». Мужчина попытался схватить мальчика, но последний смог убежать.

В результате Ленинский районный суд Екатеринбурга Свердловской области прекратил уголовное дело и назначил мужчине штраф в размере 7 тысяч рублей.

В Генпрокуратуре пояснили, что решение суда будет обжаловано. В надзорном ведомстве выяснили, что в судебном разбирательстве не было потерпевшего и его законного представителя. Кроме того, дело жителя Екатеринбурга не могло быть прекращено, поскольку «является циничным, направлено не только против школьника, но и причиняет ущерб социально-нравственному воспитанию подрастающего поколения и интересам РФ».