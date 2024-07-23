По требованию прокуратуры на М12 в Кайбицком районе установили дорожные знаки и ограду

В ответ на участившиеся случаи дорожно-транспортных происшествий с участием диких животных на трассе М12 «Москва-Нижний Новгород-Казань» прокуратура Кайбицкого района провела проверку соблюдения законодательства о безопасности дорожного движения.

В процессе проверки были выявлены нарушения. На некоторых участках магистрали отсутствовали необходимые ограждения. Кроме того, в нарушение ГОСТа на участках, где произошли столкновения с животными, не были установлены предупреждающие знаки «Дикие животные».

По результатам проверки прокуратура района внесла представление в адрес председателя правления ГК «АВТОДОР». Представление было рассмотрено и удовлетворено.

В результате вмешательства прокуратуры на опасных участках установлены необходимые дорожные знаки. Также начаты работы по установке ограждений. Эти меры направлены на повышение безопасности дорожного движения и предотвращение аварий, связанных с выходом диких животных на проезжую часть.