По требованию прокуратуры казанская фирма выплатила рабочим 760 тысяч долга по зарплате

В Казани прокуратура проверила исполнение трудового законодательства в ООО «Щисто», сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

Установлено, что 23 работникам предприятия не выплатили зарплату в полном объеме в период с 2021-го по 2022 год. Общая сумма долга превысила 760 тысяч рублей.

По материалам прокурорской проверки было возбуждено уголовное дело о невыплате зарплаты. Благодаря вмешательству прокуратуры долг перед рабочими был погашен в полном объеме.