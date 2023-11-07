Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
По требованию прокуратуры казанская фирма выплатила рабочим 760 тысяч долга по зарплате
В Казани прокуратура проверила исполнение трудового законодательства в ООО «Щисто», сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.
Установлено, что 23 работникам предприятия не выплатили зарплату в полном объеме в период с 2021-го по 2022 год. Общая сумма долга превысила 760 тысяч рублей.
По материалам прокурорской проверки было возбуждено уголовное дело о невыплате зарплаты. Благодаря вмешательству прокуратуры долг перед рабочими был погашен в полном объеме.
Следите за происшествиями в республике, в Telegram-канале «Происшествия Татарстан»: @tatarstansos
Только здесь самая проверенная информация от официальных и надежных источников