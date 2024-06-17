По требованию прокуратуры казанская фирма выплатила 1,5 млн долга по налогам и зарплатам

Прокуратура Лаишевского района Татарстана провела проверку соблюдения трудового и налогового законодательства в деятельности ООО «Казань-Измерение», сообщили в ведомстве.

Было установлено, что данная организация имела задолженность перед бюджетом по налогам и сборам на сумму более 700 тысяч рублей. Кроме того, такую же сумму фирма задолжала своим работникам по заработной плате.

После вмешательства прокурорских работников нарушения были устранены – компания погасила имеющуюся задолженность по выплате зарплат сотрудникам и налоговым платежам в полном объеме.

В отношении директора ООО «Казань-Измерение» было возбуждено дело об административном правонарушении по статье о нарушении трудового законодательства.