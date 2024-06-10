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По требованию прокуратуры фирма из Казани погасила 5,8 млн рублей долга по налогам
Прокуратура Кировского района Казани провела проверку исполнения налогового законодательства одной из местных строительных организаций. Было установлено, что фирма несвоевременно уплачивала налоги и сборы, в результате чего образовалась задолженность на сумму свыше 5,8 млн рублей, сообщили в ведомстве.
Для принудительного взыскания долга прокурор вынес санкцию на ограничение права собственности организации-налогоплательщика в отношении двух транспортных средств, находящихся в ее владении.
После применения этой меры строительная компания полностью погасила имеющуюся задолженность по налогам и сборам в размере более 5,8 млн рублей, перечислив денежные средства в казну государства.
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