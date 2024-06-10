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Происшествия 10 июня 2024 19:11

По требованию прокуратуры фирма из Казани погасила 5,8 млн рублей долга по налогам

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Прокуратура Кировского района Казани провела проверку исполнения налогового законодательства одной из местных строительных организаций. Было установлено, что фирма несвоевременно уплачивала налоги и сборы, в результате чего образовалась задолженность на сумму свыше 5,8 млн рублей, сообщили в ведомстве.

Для принудительного взыскания долга прокурор вынес санкцию на ограничение права собственности организации-налогоплательщика в отношении двух транспортных средств, находящихся в ее владении.

После применения этой меры строительная компания полностью погасила имеющуюся задолженность по налогам и сборам в размере более 5,8 млн рублей, перечислив денежные средства в казну государства.

#неуплата налогов
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