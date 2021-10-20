news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
20 октября 2021  12:40
Павел Климчак

По требованию прокуратуры агрокомплекс «Ак Барс» выплатил 2 млн зарплаты сотрудникам

news_top_970_100

Надзорное ведомство Арского района после проверки выяснило, что 91 работник агрокомлекса «Ак Барс» не получил зарплату за сентябрь этого года. В связи с этим общий долг по оплате труда составил 2,3 миллиона рублей.

Прокуратура потребовала у руководителя предприятия погасить долг перед работниками и наказать виновное должностное лицо. После вмешательства надзорного ведомства сотрудникам агрокомлекса полностью выплатили зарплату.

#прокуратура #долги по зарплате #агрокомплекс
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100
Главное