По требованию прокуратуры агрокомплекс «Ак Барс» выплатил 2 млн зарплаты сотрудникам

Надзорное ведомство Арского района после проверки выяснило, что 91 работник агрокомлекса «Ак Барс» не получил зарплату за сентябрь этого года. В связи с этим общий долг по оплате труда составил 2,3 миллиона рублей.

Прокуратура потребовала у руководителя предприятия погасить долг перед работниками и наказать виновное должностное лицо. После вмешательства надзорного ведомства сотрудникам агрокомлекса полностью выплатили зарплату.