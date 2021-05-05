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Ру Тат
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5 мая 2021  12:32
Павел Климчак

По требованию прокуратуры агрофирма из РТ погасила более 2 млн рублей долгов по зарплате

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Благодаря вмешательству прокуратуры Кайбицкого района РТ агрофирма «Дубрава» выплатила долги по зарплате своим сотрудника, сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

Надзорное ведомство выяснило, что 217 работникам предприятия не выплатили зарплату за март этого года. Общий размер долга составил 2,3 млн рублей.

По итогам проверки прокуратура возбудила на директора фирмы административное дело за невыплату зарплаты в установленный срок. Материалы проверки отправили в Госинспекцию труда в РТ для дальнейшего рассмотрения.

После вмешательства надзорного ведомства долг по зарплате полностью погасили.

долги по зарплате агрофирма
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