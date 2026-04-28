Общество 28 апреля 2026 19:10

По техническим причинам в РТ изменится расписание четырех пригородных поездов

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Расписание четырех пригородных поездов, курсирующих по Татарстану, изменится 29 и 30 апреля по техническим причинам. Об этом сообщает пресс-служба компании «Содружество».

Так, в среду, 29 апреля, поезд №6366 отправится со станции Албаба в 16.20 и прибудет в Казань в 18.08. Электричка №6430 отправится со станции Казань в 19.15, а в Шемордан прибудет по действующему расписанию.

В четверг, 30 апреля, поезд №6404 отправится из Казани в 8.20 и будет в Арске в 10.03. Электричка №6422 со станции Казань проследует в 8.05 и прибудет в Сосновку в 11.37.

