По татарстанской программе газификации в Усадах подключили к газу более 100 домов

В среду 104 домовладения в селе Усады Лаишевского района Татарстана были подключены к газу. Бесплатная газификация для сельчан, проживающих на улицах Береговая, Липовая, Радужная, стала возможной благодаря региональной программе газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных объектов РТ, расчитанной на 2019-2023 годы.

Заместитель председателя Госсовета РТ, региональный координатор проекта «Единой России» «Российское село» Марат Ахметов назвал программу уникальным социальным проектом.

«На прошлой неделе я был участником такого события на Красной Горе, где был произведен пуск газа в 900 домов <...>. Энергия, энергетика, газ, тепло становятся стратегическими ресурсами развития в будущее. Поэтому не удивительно, что в свое время партия „Единая Россия“ инициировала программу бесплатного подведения газа до земельных участков. Эту идею поддержал Президент страны Владимир Путин. И в середине текущего года такая программа была закреплена специальным законом Госдумой, она начнет действовать с 2022 года», — сказал Марат Ахметов на церемонии пуска газа в Усадах.

Спикер напоминал, что подобная программа по предложению Президента РТ Рустама Минниханова с опережением по времени уже реализуется в регионе.

«Татарстан газифицирован на 99%, но динамика жизни такова, что республика постоянно растет и развивается, миллионы квадратных метров жилья сдаются вне городов, там, где еще социальная инфраструктура на нулевом уровне, то есть потребность в газификации присутствует. Мы благодарны и Путину, и Минниханову, что наша программа в республике масштабно проводится. <Для этого> есть и ресурсы, и возможности», — подчеркнул заместитель председателя Госсовета РТ Марат Ахметов.

Только за 2021 год в республике было построено более 110 км газопровода, газ подошел к границам более 2,7 тыс. земельных участков. При этом срок сдачи объекта в Усадах приходился на 2022 год, но благодаря усилиям строителей и газовиков межпоселковый газопровод длиной 4,2 км был достроен досрочно.

В Лаишевском районе строится более 200 тыс. кв. метров жилья в год, а проект Новые Усады рассчитан еще на 8 тыс. жителей, сказал в своем выступлении глава муниципалитета Ильдус Зарипов.

«Поэтому потребность в новых инфраструктурных решениях есть. В этом году построили ГРС „Сокуры“, произведена масштабная реконструкция газопроводных сетей Миннибаево — Казань, которые прошли и по территории нашего района. Все это дает основания предполагать, что в ближайшие 25-30 лет у нас в районе проблем с газом не будет», — заметил руководитель района.

«Душа радуется! Наконец газ дошел и до нас. Думаем, что теперь мы будем жить комфортно, с теплом. Ходатайствовали везде, где могли. Нас услышали. Спасибо Президенту Татарстана, депутатам, никто нигде нас не развернул», – высказал общее настроение жителей подключенных к газу домов Равиль Хайбуллин.

Напомним, что республиканская программа газификации затронет около 1 тыс. населенных пунктов Татарстана.