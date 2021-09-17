Под суд в РТ пойдет рецидивист, который забил утюгом 90-летнюю соседку из-за денег

Как полагает следствие, 17 сентября прошлого года в Аксубаево 31-летний уроженец Волгоградской области, который недавно освободился из колонии, на почве длительного запоя решил ограбить 90-летнюю соседку. Мужчина перелез через забор и забрался в дом. На пороге его встретила хозяйка. Он стал требовать у женщины деньги, угрожая расправой. Испугавшись за свою жизнь, престарелая женщина отдала злоумышленнику 85 тыс. рублей.

Тогда рецидивист, надеясь скрыть преступление, решил избавиться от женщины. Он стал ее душить, а после несколько раз ударил утюгом по голове. От полученных травм женщина скончалась.

Злоумышленника задержали. Своей вины он не признал. Ему предъявлены обвинения по статье «Разбойное нападение с проникновением в жилище и убийство беспомощного с целью скрыть другое преступление». Дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

