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Новости Татарстана и Казани
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Под суд пойдет казанец, который распылил в лицо полицейскому газ из баллончика
В Казани в суд направлено дело 43-летнего местного жителя, который обвиняется в применении насилия в отношении представителя власти. Об этом «Татар-информу» рассказал старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.
Как полагает следствие, 11 января 2023 года мужчина выпил и избил мать. Женщина вызвала полицию. Прибывшие по вызову стражи порядка обнаружили дебошира в подъезде. Тот, пытаясь сбежать, распылил в лицо одному из полицейских газ из перцового баллончика.
Уголовное дело направлено в Кировский районный суд для рассмотрения по существу.
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