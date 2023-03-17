Под суд пойдет казанец, который распылил в лицо полицейскому газ из баллончика

В Казани в суд направлено дело 43-летнего местного жителя, который обвиняется в применении насилия в отношении представителя власти. Об этом «Татар-информу» рассказал старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

Как полагает следствие, 11 января 2023 года мужчина выпил и избил мать. Женщина вызвала полицию. Прибывшие по вызову стражи порядка обнаружили дебошира в подъезде. Тот, пытаясь сбежать, распылил в лицо одному из полицейских газ из перцового баллончика.

Уголовное дело направлено в Кировский районный суд для рассмотрения по существу.