«Он умел сучить щетину и тачать»: о чем расскажут на Шаляпинском маршруте Казани

В преддверии юбилея великого артиста Федора Шаляпина журналисты прошли по шаляпинским местам от Богоявленского собора, где он был крещен, до музея Горького и Шаляпина. О том, как прошло детство и юность оперного певца - в фотоистории «Татар-информа»

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«В этом году жители Казани отмечают две юбилейные даты: 150-летие со дня рождения Фёдора Шаляпина и 75-летие казанского “Шаляпинского маршрута”. Идейным инициатором маршрута стала старшая дочь Ирина Федоровна Шаляпина, которая неоднократно посещала наш город. Она сказала, что некоторые места города могут подробно рассказать хронологию событий начала жизненного пути отца. Вместе с работниками музея она приложила немало усилий для разработки тематической экскурсии по шаляпинским местам», — рассказала старший сотрудник Музея Горького и Шаляпина Диляра Хайрутдинова.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Шаляпинский маршрут начинается на улице Баумана, где расположен знаменитый памятник Шаляпину. Это знаковое место для всех жителей Казани. Торжественное открытие памятника артисту состоялось 29 августа 1999 года при большом количестве горожан. Посетить открытие памятника смогли внучка и правнучка Фёдора Ивановича.

За памятником находится церковь, где Шаляпин был крещен в Богоявленском соборе в 1878 году.

«Памятник расположился здесь не просто так. В семье Шаляпиных все новорожденные дети умирали.

Федор был желанным и долгожданным ребенком, поэтому на следующий день после рождения, его крестили. Родители так боялись за жизнь ребенка, что сразу отдали его под защиту Бога», — объяснила экскурсовод. В подростковом возрасте будущий артист пел в церковном хоре храма, в котором был крещен.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Следующая локация маршрута – сапожная мастерская Перцева, где юный Шаляпин по приказу отца обучался сапожному делу. К девяти годам он умел сучить щетину и тачать, – то есть изготавливать нити и шить. Вспоминания о мастерской у оперного певца были не лучшими. За малейшую провинность его били, заставляли мыть полы,чистить самовары и таскать с рынка тяжелые картины с товарами. Мастерская, где работал будущий оперный певец не сохранилось, остались лишь стены старого двора через которые он посещал это место.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Федор Шаляпин родился во флигеле дома купца Павла Лисицына. Сейчас облик дома изменился, раньше он был двухэтажным. В детстве родители запирали ребенка под ключ, поскольку он был шустрым,

после ухода отца и матери на работу он убегал из дома. В 1912 солист большого театра вернулся в Казань посмотреть свои родные места и сделал памятную фотографию под флигелем. Также благодаря Ирине Шаляпиной была установлена мемориальная доска на доме Лисицина.

Самые яркие воспоминания из детства у Шаляпина связаны с Николаевской площадью, ныне Ленинским садиком. Здесь проводились празднования города: разворачивались уличные балаганы, ставились представления самодеятельных театров и цирков. В восьмилетнем возрасте Шаляпина очень увлекала игра актеров балагана Саввы Мамонтова. Мальчик часами мог смотреть на удивительное действо, так непохожее на окружающую его реальность. Шаляпин был очарован театром и решил, что хочет стать артистом. Федор Иванович в своих письмах вспоминал, что каждый вечер смотрел каждое представление «пока ноги не окоченели, а в глазах не начинало рябить» от ярких одежд балаганщиков.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Еще одно памятное Шаляпинское место в Казани – земская управа, где служил его отец. Она расплогалась

в доме отставного полковника Вишнякова на Воскресенской улице в двух шагах от Казанского университета со стороны дома Ушковой. В этих стенах Шаляпин – старший работал писцом. Это место памятно Федору Шаляпину тем, что здесь он подписал первый контракт с антрепренером Семеном Семеновым-Самарским.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

А завершается маршрут в музее Горького и Шаляпина, где представлена полная экспозиция мемориальной коллекции великого артиста. В нем осбраны более 200 подлинных экспонатов, личных вещей и фотографиий.