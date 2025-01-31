По стопам Кузнецова: ждать ли приезда Кузьменко в КХЛ и поборется ли за него «Ак Барс»

28-летний нападающий «Калгари» Андрей Кузьменко уже этим летом может вернуться в КХЛ. Нынешний сезон за океаном у форварда складывается пока печально - 15 (4+11) очков в 37 матчах. Какие команды КХЛ будут вести активную борьбу за Кузьменко и есть ли шансы, что хоккеист присоединится к Ак Барсу» в 2025 году - в материале «ТИ-Спорта».





Еще одна российская звезда из НХЛ может вернуться в КХЛ в 2025 году

Трансфер Евгения Кузнецова из «Каролины» в СКА наглядно показал, насколько КХЛ истосковалась по широко медийным российским хоккеистам. Даже переход Александра Радулова в «Ак Барс» из «Далласа» годами ранее не был сопровожден в прессе столь восторженными откликами. Хотя Радулов по своему рангу звезда не менее ослепительная, чем Кузнецов.

Все дело скорее было в характере Евгения. Радулов – персона однозначно харизматичная, но крайне специфическая. Хоккейный люцифер, творящий чудеса на льду и дающий невероятную энергию. Проблема Радулова лишь в том, что он очень своеобразен в общении с прессой. Да и позитивным, легким человеком его точно не назовешь.

Андрей Кузьменко с точки зрения характера очень похож на Кузнецова. Такой же обаятельный, легкий на подъем и с прекрасным чувством юмора. Если не верите, зайдите в соцсети «Калгари» и полистайте видео с Кузьменко, особенно те, на которых он что-то говорит. Когда есть повод пошутить и посмеяться, за словом Андрей, как правило, в карман не лезет.

Кузьменко был заметной фигурой в «Ванкувере» в свой дебютный сезон, когда в 81 матче регулярки набрал 74 (39+35) очка. Надо отметить, что россиянину удалось выступить лучше всех среди новичков клуба за всю его историю. Никто из игроков в «Кэнакс» не добивался столь высокой результативности в свой первый год.

Глядя на стремительные успехи Кузьменко, руководство «Ванкувера» не побоялось дать двухлетний контракт нападающему на сумму в 5,5 млн долларов за сезон. Причем, подписано соглашение с форвардом было еще по ходу дебютного сезона. Сыграла ли судьба с россиянином злую шутку или случился какой-то иной рок судьбы, но после подписания контракта нападающим в «Ванкувере» сменился тренерский штаб. Новый проповедовал консервативный и оборонительный хоккей. Кузьменко же – игрок творческий, изобретательный, с грациозным катанием и взрывной скоростью. А действия в защите и работа без шайбы – откровенно слабые стороны Андрея.

Не впечатлив Рикка Токкета (наставника «Ванкувера, сменившего Брюса Будро), Кузьменко был обменян в «Калгари». Вторую половину прошлого сезона нападающий явно мог занести себе в актив – 25 (14+11) очков в 29 матчах. Но в текущем регулярном чемпионате у Андрея Кузьменко снова наблюдается спад.

К началу января у форварда была всего одна шайба за «Флэймз», заброшенная в конце октября в матче с «Чикаго» (3:1). А далее два жестоких месяца голевой засухи. Временами Кузьменко даже не попадал в основной состав «Калгари», пропуская игры.

Правда, в последние недели статистика нападающего стала обретать относительно приемлемый вид – 3 шайбы и две передачи в период с 19 по 31 января. Повод ли это для сиюминутного оптимизма Кузьменко? Безусловно. Но в глобальном смысле ситуация с будущим контрактом у Андрея не прояснилась. На пять миллионов долларов в год нападающего точно не подпишет ни одна команда НХЛ. Если Андрею удастся продолжить карьеру за океаном, то на деньги немногим выше, чем сумма минимального контракта в лиге (около 800 тысяч долларов за сезон).

В России Кузьменко не только прилично заработает, но и сам будет выбирать клуб, за который захочет выступать

Как сообщают западные источники, приоритет Кузьменко на сегодняшний день – бороться за продолжение карьеры в НХЛ. Временами Андрей показывал в лиге действительно солидное выступление, а дебютный прорывной сезон в «Ванкувере», как ни крути, сформировал ему хорошее портфолио. Нет сомнений, что один-два клуба НХЛ выйдут к россиянину с предложением продолжить у них карьеру за скромный контракт.

Другой вопрос, что Кузьменко сейчас – это уже не молодой юноша, каким его хорошо помнят поклонники СКА и ЦСКА. На следующей неделе форварду стукнет 29 лет, постепенно он преодолевает этап расцвета своих сил. Вопрос финансовой подушки становится для него все более актуальным.

Если Кузьменко решится на переезд в Россию, то в КХЛ его будут ждать с распростертыми объятиями. На днях сразу в ряде СМИ появилась информация, что за нападающего будут бороться, как минимум, два главных толстосума лиги – СКА и «Авангард».

У петербуржцев, разумеется, в гонке за Кузьменко шансов больше. Во-первых, именно СКА дал в свое время дорогу форварду в большой хоккей, этот клуб раскрыл его как изящного мастера на льду. Во-вторых, не секрет, что у Кузьменко очень хорошие отношения с действующим наставником СКА Романом Ротенбергом. Во многих интервью интервью россиянин отмечал благодарность невской команде, заявляя, что если и будет играть в КХЛ после НХЛ, то только за СКА.

Да и с точки зрения географической логистики Петербург явно предпочтительнее Омска. При этом, спору нет, что в деньгах «Авангард» может в теории даже перебить финансовое предложение СКА.

Будет ли «Ак Барс» сражаться за Кузьменко?

Позариться на такой ценный актив как Кузьменко точно захочет и «Ак Барс». Напомним, прошлым летом казанский клуб, в целом, был не против провернуть и трансфер Евгения Кузнецова. Интерес от команды к нападающему был. Но из-за определенных трудностей «Ак Барс» решил все же отказаться от сделки.

В отношение Кузьменко легко можно допустить вариант, что казанцы попробуют сделать запрос представителям игрока. Денег на дорогой контракт у «Ак Барса» хватит, к тому же татарстанский коллектив редко имеет проблемы с попаданием в потолок зарплат. В случае чего, клуб провернет в межсезонье аналогичную чистку состава, какую делал, чтобы освободиться от тяжелых контрактов Свечникова, Войнова, Кагарлицкого, Шипачева и других.

В этом сезоне «Ак Барсу» недостает креативных и тонко чувствующих игру хоккеистов. Отчасти по этой причине команду сложно воспринимать в качестве фаворита в борьбе за Кубок Гагарина.

Вчера в прессе сообщалось, что в руководстве «Ак Барса» не отрицают гипотетическую возможность подписания Кузьменко, если тот не останется в НХЛ. С приездом нападающего в Казань потенциал в атаке у казанцев в следующем сезоне возрастет на глазах.

фото на анонсе: ska.ru