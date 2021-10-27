По сообщению в WhatsApp экологи нашли и наказали организатора свалки в Елабуге



Житель Елабуги снял на видео, как водитель «Газели» вываливает мусор в неположенном месте. Сообщение он отправил в WhatsApp Минэкологии РТ, а видео попало в местные СМИ и соцсети. По факту возбуждено дело.

«В Прикамское территориальное управление Минэкологии РТ поступило обращение о факте сброса отходов водителем автомобиля марки „Газель“ вблизи СНТ „Восток“ в Елабуге. По данному факту возбуждено административное расследование по статье 8.2 КоАП РФ („Несоблюдение требований в области охраны окружающей среды при обращении с отходами производства и потребления“)», — сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе Минэкологии РТ.

По номеру автомобиля удалось установить его собственника. После этого экологи составили протокол об административном правонарушении, вынесли постановление о наложении штрафа и предписание об устранении нарушения. Часть свалки уже ликвидирована. Сейчас ведется подсчет ущерба, нанесенного окружающей среде в результате незаконного сброса отходов.