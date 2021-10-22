По соображениям альтруизма и этики: чилийский аналитик оценил речь Путина на «Валдае»

Российский Президент Владимир Путин на заседании международного клуба «Валдай» показал себя как лидер, который руководствуется соображениями альтруизма и этики. Такое мнение РИА Новости выразил аналитик Педро Диаз Поланко из Южного университета Чили.

«Путин направил посыл российскому обществу и международному сообществу. Он показал себя как актора, который руководствуется этикой и альтруизмом, в то время как США выглядят эгоистично, их модель потерпела крах», — сказал эксперт.

Он считает, что Владимир Путин описывает мир «таким, каков он есть», и в то же время поддает его критике и объясняет, каким он должен быть.

«Мир, где больше сотрудничества, где альтруизм и помощь превалируют над идеологиями и военными амбициями, — сказал Диаз Поланко. — Если вы прислушаетесь к его словам, то не сможете не согласиться, потому что они отличаются этикой».

Международный дискуссионный клуб «Валдай» — периодическое собрание известных экспертов, которые специализируются на изучении внешней и внутренней политики РФ.