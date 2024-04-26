По следам Тукая: какие места, где бывал великий поэт, сохранились в Казани

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Главные достопримечательности – в Старо-Татарской слободе

Большинство мест, связанных с жизнью и творчеством татарского народного поэта Габдуллы Тукая, расположены в историческом центре Казани – Старо-Татарской слободе. Историко-культурные и градостроительные традиции слободы восходят к мусульманским государствам Волго-Уральского региона X-ХVІ веков (Волжская Булгария, Золотая Орда, Казанское ханство).

Материалы хроники жизни и творчества Габдуллы Тукая в 3 книгах Фото: © Зиля Мубаракшина

Самобытным архитектурным украшением Казани являются здания в Старо-Татарской слободе, построенные выдающимися архитекторами конца XVIII – начала XIX века. Здесь расположены дома татарских купцов (Юнусовых, Апанаевых, Бахтиевых), интеллигенции и религиозных деятелей (Марджани, Насыри, Максудовых), мечети (Марджани, Апанаевская, Азимовская, Голубая, Иске-Таш и др.) и медресе («Марджани», «Мухаммадия», «Музаффария»), торговые и производственные здания (заводы Петцольда и Крестовниковых), гостиницы («Болгар», «Амур», «Московские номера») и другие.

Место Сенного базара Фото: © Абдул Фархан / «Татар-информ»

Впервые в Казани

Дом, в котором маленький Тукай жил с приемными родителями во время своей первой поездки в Казань, не сохранился.

Картина «Маленький Апуш», художник Иван Казаков Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Номера «Булгар»

В 1907 году Тукай, приехавший из Уральска, остановился в номерах «Булгар». Это здание на перекрестке улиц Московской и Татарстан было построено в 1866 году по проекту архитектора Петра Романова в стиле эклектики как доходный дом на средства купца первой гильдии Ибрагима Апакова, торговавшего мануфактурой. В конце XIX века на углу здания была построена небольшая башня. Флюгер в виде крылатого Зиланта тоже был установлен в это время. В октябре 1897 года наследница Ибрагима Апакова – его дочь Бибимарьямбану Шамиль (супруга отставного генерал-майора Мухаммедшафи Шамиля) продала дом купцу первой гильдии, благотворителю Ахмеду Хусаинову, переехавшему из Оренбурга в Казань. А в 1906 году здание перешло в руки известного казанского купца, мецената Мухаметшакира Казакова.

Материалы хроники жизни и творчества Габдуллы Тукая в 3 книгах Фото: © Зиля Мубаракшина

Габдулла Тукай жил в номерах «Булгар» с октября 1907 года по декабрь 1912-го (с некоторыми перерывами). После прибытия из Уральска он устроился в комнате №40 стоимостью 40 копеек на третьем этаже гостиницы с видом на озеро Кабан.

Писатель Махмут Галяу в своих воспоминаниях писал: «40-й номер – комната, где живет Тукай. В спокойное время он с непокрытой головой, в жилете, засунув обе руки в карманы, в раздумьях шагает из одного конца длинного коридора в другой. Когда ешь за столом, через верхнюю стеклянную часть двери замечаешь эти коротко стриженную макушку, сморщенный лоб и блестящие глаза. Очень хорошо знаешь: это – Тукай».

В комплексе литературно-мемориального музея Габдуллы Тукая в Кырлае находится экспозиция, напоминающая 40-й номер гостиницы «Булгар». Кровать – подлинник, принадлежит другу Тукая Хусаину Ямашеву. Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Тукай обычно встает рано, задолго до того, как начнется вся гостиничная жизнь, засунув обе руки в карманы брюк, в долгих раздумьях, ходит по коридору, затем, закрывшись, примерно до 12 часов дня занимается чтением и письмом. Один раз в день он ест в столовой гостиницы. По вечерам заходит в номер “Сайяр”», – говорил актер, режиссер, педагог Касим Шамиль.

Театральный критик Бари Аминов вспоминал, что у поэта была еще одна любимая привычка – он выходил в парадное гостиницы и наблюдал за уличным движением. «И в такие моменты на его лице не праздное наблюдение, а серьезный, дотошный взгляд», – писал Аминов.

В Национальном музее Республики Татарстан хранится документ под названием «Паспорт на исторический памятник «Комната, в которой жил Тукай». В нем она описывается так: «Комната расположена в юго-восточной части здания, вторая от угла к северу и числится под №40. Размеры комнаты: 2х3 метра. Высота: 2,95 метра. Имеется одна дверь, над дверью окно. Окно разбито и забито доской. Стены покрашены масляной краской в голубой цвет, пол – в желтый».

Экспозиция в здании, построенном на месте «булгарских» номеров Фото: © Абдул Фархан / «Татар-информ»

В воспоминаниях Касима Шамиля говорится: «Справа от входа стоит односпальная кровать. Слева – покрытый белой скатертью небольшой стол. На нем лежит журнал “Ялт-йолт”, разные газеты и сборник стихов Пушкина. Под столом видна старая, разбитая корзина, полная разных книг». Согласно воспоминаниям современников, Габдулла Тукай приехал с этой корзиной из Уральска и во время своих путешествий всегда брал ее с собой.

Здания, в котором жил Тукай, сегодня уже нет. Без надлежащего ухода и ремонта оно пришло в заброшенное состояние и было передано в 2006 году инвестору – компании «Татнефть». Здание разобрали и построили новое, в котором была организована экспозиция музея.

Здание, построенное на месте гостиницы «Булгар» Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Несколько мест на Сенном базаре

На площади Сенного базара можно увидеть около десятка зданий, где бывал Тукай: это бывший магазин колбасника Габдуллы Кильдишева, здание синематографа «Свет» (второй этаж этого построенного в конце ХІХ века дома в 1911 году арендовал татарский предприниматель Шайхутдин Ишмухаметов и открыл в нем кинотеатр. В 1912-1918 годах здесь работает тапером видный татарский композитор, автор «Марша Тукая» Загидулла Яруллин).

Материалы хроники жизни и творчества Габдуллы Тукая в 3 книгах Фото: © Зиля Мубаракшина

Кроме того, это «Харчевня Замалиева» и рестораны неподалеку от гостиницы. По словам Шарафуллы Ахмерова, рестораны эти, расположенные в домах татарских купцов Мухаммадсадыка Галикаева и Салиха Губайдуллина, в народе назывались «Галикәй кабагы» («Кабак Галикая») и «Гобәйдуллин кабагы» («Кабак Губайдуллина»).

Помимо этого, немного известно и о местах, куда Габдулла Тукай ходил покупать перемячи, о парикмахерских, о том, как он выпускал прокламации в доме Хусаина Ямашева, участвовал в разных вечерах в медресе «Мухаммадия».

Номера «Караван-сарай»

Еще одно из зданий на Сенном базаре, связанных с жизнью Тукая, – это номера «Караван-сарай». Как отмечал Вафа Бахтияров, с которым Тукай здесь жил с декабря 1907 года по январь-февраль 1908-го, гостиница находилась во дворе дома 52/15 на перекрестке улиц Московская и Галиаскара Камала.

Трехэтажное здание гостиницы было построено на рубеже ХІХ-ХХ веков наследниками купца Исхака Утямышева. Здесь также располагалась редакция демократической газеты «Азат», которой руководил общественный и религиозный деятель Габдулла Апанаев.

С ноября 1907 года во дворе нынешнего дома №52/15 на перекрестке Московской и Галиасгара Камала находилось товарищество «Китап», в котором Габдулла Тукай работал экспедитором. Фото: © Абдул Фархан / «Татар-информ»

Здание компании «Китап»

Около Сенного базара поначалу располагалась и компания «Китап», в которой Габдулла Тукай с ноября 1907 года работал экспедитором, занимался распространением книг через почту. «Китап» располагался в разных гостиницах, Тукай там же и жил. Об этой компании мало информации. Основал ее Габдрахман Давлетшин-Хусаинов, и первое время она специализировалось на торговле книгами. Позже она сама начинает издавать книги, заказывая их печать в разных типографиях Казани.

Тукай писал своей сестре Газизе Гусмановой в Уральск 27 марта 1908 года: «Сейчас мы с сыном Ахмет-бая создали компанию под названием издательство «Китап». Покупаем разные новые книги, сами издаем и продаем. Каждый день отправляем в разные регионы. Я занимаюсь корректурой. Назначаю стоимость. Отправляю тем, кто обращается. Контора находится в моем номере. С этой деятельности также получаю неплохой доход». Говоря о «конторе», что находится у него в номере, Тукай подразумевает свою комнату в гостинице, где располагалось издательство.

Гостиница «Уральское подворье»

Гостиница «Уральское подворье» находилась на пересечении нынешних улиц Профсоюзная и Пушкина. Тукай прожил там несколько недель. В воспоминаниях Вафы Бахтиярова указано, какое окно принадлежало комнате Тукая. Люди, жившие в Казани в советское время, знали это здание как магазин «Рыба-балык». Оно не сохранилось.

Материалы хроники жизни и творчества Габдуллы Тукая в 3 книгах Фото: © Зиля Мубаракшина

Дом Габделшакура Апакова

Что касается правления газеты «Аль-Ислах», в которой трудился Габдулла Тукай, то 2 марта 1908 года оно переезжает в дом Габделшакура Апакова на улице Екатерининской (ныне Габдуллы Тукая). Газета располагалась напротив нынешнего литературного музея Габдуллы Тукая.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

В воспоминаниях Вафы Бахтиярова читаем следующее: «В этом доме в редакции с утра до вечера играли в преферанс, “Тысячу” и “Шестьдесят шесть”. Летом бывало также, что выходили во двор, запирали ворота и играли в “бабки”».

Сотрудники редакции «Аль-Ислаха»: Г. Тукай, И. Амирхан, Ф. Амирхан, К. Бакир, В. Бахтияров. Казань, Фото С. Иванова. 1908 г., 10 октября Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Дом Литовченко

Лето Габдулла Тукай любил проводить вместе с членами редколлегии газеты «Аль-ислах» на дачах. Согласно воспоминаниям, в 1908-1909 годах Габдулла Тукай, Кабир Бакир, Фатих Амирхан и Вафа Бахтияров жили в доме Литовченко, расположенном напротив Ботанического сада на улице Архангельской (сейчас Хади Такташа). «Самые счастливые времена Тукая, когда он мог жить так, как хочет, в свое удовольствие, было время, проведенное на этой “даче”. Он там босиком, с обнаженной головой, оставшись в легкой рубашке и штанах, с большим азартом с ребятишками играет в “бабки”», – писал о тех временах Галиаскар Камал.

Дом Аитовых

Часто бывал Габдулла Тукай и в доме Аитовых, расположенном на перекрестке улиц Евангелистов (ныне Татарстан) и Большая Мещанская (сейчас Сары Садыковой). К сыновьям предпринимателя и благотворителя Сулеймана Аитова и его супруги, основательницы первой татарской женской школы Фатихи Аитовой – Исмагилу и Ибрагиму собирались гости, здесь проходили музыкальные вечера.

Дом Махмута Дулат-Алиева на улице Меховщиков

Среди казанских друзей Тукая был также и Махмут Дулат-Алиев, в его доме №37 по улице Большая Симбирская (ныне Меховщиков) на Новой Татарской слободе иногда жил Тукай.

Наки Исанбет в своей статье приводил историю написанного Тукаем четверостишия. Как отмечал ученый, однажды, когда Тукай пришел в гости в дом Махмута Дулат-Алиева, к столу вынесли губадию, преподнесенную в подарок (ее приготовила девушка, которая мечтала познакомиться с поэтом). На крышке пирога были нанесены инициалы Тукая и хозяина дома Дулат-Алиева (буквы «Г. Т.» и «М. Д.» на арабской графике). Предположительно, следующее четверостишие Тукай написал именно по поводу этой надписи:

«Бүләк килде гөбәдия капкачында.

Бисмилла дип керә торган капкасында.

Ике исем нәкышләнгән камыр белән,

Әйтерсең лә язган алтын тамыр белән».

(Подарок прибыл на крышке пирога, два имени узором из теста выложены на ней, будто золотом, – перевод с татарского).

Материалы хроники жизни и творчества Габдуллы Тукая в 3 книгах Фото: © Зиля Мубаракшина

Здание «Купеческого собрания» (Театр юного зрителя – ТЮЗ)

Вечера для молодежи проходили также и в здании Купеческого собрания. Открывшийся в 1861 году в доме купца Тихонова (на улице Большая Проломная) Казанский купеческий клуб в начале ХХ века переезжает в дом Журавлевых на улице Вознесенская (сейчас здесь – на пересечении улиц Островского и Кави Наджми – находится Театр юного зрителя (ТЮЗ).

В зале Купеческого собрания татарская молодежь устраивала разные вечера, ставились спектакли. Любил их смотреть и Габдулла Тукай. Например, по воспоминаниям К. Шамиля известно, что в 1908 году поэт смотрел спектакль труппы «Сайяр» «Кызганыч бала» по драме турецкого писателя Намыка Камаля в переводе Галиаскара Камала.

2 января 1908 года с участием студентов в медресе состоялся литературный вечер. Во второй части вечера впервые со сцены было прочитано стихотворение Габдуллы Тукая “Безне урынсызга яманлыйлар”. Фатих Амирхан потом об этом напишет: «Стихотворение «Безне урынсызга яманлыйлар» тоже было прочитано совсем тихим голосом, совершенно монотонно и без всяких жестов, и можно сказать, что получилось утратившим всякую красоту».

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

14 октября 1908 года в зале Купеческого собрания на литературно-музыкальном вечере, устроенном в пользу газеты «Аль-Ислах», Габдулла тукай впервые прочитает свою сатирическую поэму «Печән базары, яхуд Яңа Кисекбаш» («Сенной базар, или Новый Кисекбаш»).

Сад «Аркадия»

В номерах «Булгар» окно комнаты, где жил Габдулла Тукай, выходило на озеро Кабан. Озеро разделяло этот район Казани на две части – татарскую и русскую. На противоположной стороне озера располагался сад «Аркадия» – одно из любимых мест отдыха Тукая, где любой желающий мог насладиться игрой оркестра на маленьком пароходике.

Материалы хроники жизни и творчества Габдуллы Тукая в 3 книгах Фото: © Зиля Мубаракшина

Редакция журнала «Яшен»

Дом на Большой Мещанской, где жил Галиаскар Камал и располагалась редакция журнала «Яшен» (ныне ул. Нариманова, 48).

Материалы хроники жизни и творчества Габдуллы Тукая в 3 книгах Фото: © Зиля Мубаракшина

«Клуб Шарык»

Одним из центров татарской культуры на Старо-Татарской слободе, безусловно, был «Шарык клубы» – «Восточный клуб». 21 декабря 1906 года вице-губернатором Казани был утвержден устав клуба. Первым председателем клуба был избран педагог Ибрагим Терегулов. В управлении участвуют Бурхан Шараф, Габдулла Юнусов, Гайнутдин Ахмеров, Габдулхамит Казаков, Габдулла и Шакир Апанаевы, Ахметгарей Хасани и другие.

Клуб «Шарык», поначалу располагавшийся в гостинице «Булгар», с 1 ноября 1908 года переезжает в дом Сабитовых на бывшей улице Левый Кабан (ныне ул. Шигабутдина Марджани, 8).

Двухэтажный кирпичный дом и полукаменный флигель построил купец Хамит Сабитов, который во второй половине XIX века начал торговать мануфактурным товаром и головными уборами. Клуб здесь работал до 1910 года, Габдулла Тукай был его почетным клуба.

Материалы хроники жизни и творчества Габдуллы Тукая в 3 книгах Фото: © Зиля Мубаракшина

Именно в этом здании 15 апреля 1910 года поэт читает свою лекцию «Халык әдәбияты» («Народная литература»). В газете «Йолдыз» в разделе «Казан хәбәрләре» («Новости Казани») об этой лекции была заметка: «В четверг, 15 апреля, наш поэт господин Габдулла Тукаев прочитал лекцию “О народной литературе, национальной музыке и стихах...”».

ул. Татарстан, 8 Фото: © Абдул Фархан / «Татар-информ»

С 1 ноября 1910 года «Шарык клубы» переехал в квартиру в доме Кузнецова на улице Проломная (ныне Баумана), а 23 ноября 1911 года взял в аренду дом Марьямбану Багаутдиновой-Апанаевой на улице Евангелистов (ныне улица Татарстан, дом 8), и до 1917 года свою деятельность продолжает там.

Фото: © Абдул Фархан / «Татар-информ»

В этом здании постройки конца ХІХ века у клуба был зал на 150-160 человек, небольшая сцена, комната для игры в лото на 100 человек, библиотека с книгами на татарском, русском, азербайджанском, турецком языках, а также чайная комната. В клубе «Шарык» ставили спектакли (в том числе и на русском языке), проводились праздники, литературно-музыкальные вечера. Первая профессиональная театральная труппа «Сайяр» тоже работала здесь. В клубе проходили репетиции, выступления первого татарского народного струнного оркестра и женского хора. Габдулла Тукай бывал здесь часто. Например, в газете «Йолдыз» сообщалось о вечере, где Тукай читал стихотворения собственного сочинения.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Панаевский сад

Еще одно любимое место Тукая в Казани – Панаевский сад. Он располагался между нынешним спортивным комплексом «Динамо» и зданием детского творческого центра имени Абдуллы Алиша.

Этот сад, разбитый в 1887 году Лиодором Панаевым, позже перешел в наследство к его сыну Ахиллесу. Здесь работали ресторан, театр, павильоны, шахматный клуб, закрытый театр на 755 зрителей, фонтан. Федор Шаляпин впервые выступил именно в этом саду.

Материалы хроники жизни и творчества Габдуллы Тукая в 3 книгах Фото: © Зиля Мубаракшина

Габдулла Тукай тоже любил бывать в Панаевском саду. Например, его опубликованная в газете «Йолдыз» в 1909 году рецензия говорит об этом. В статье под названием «Татарча театр» («Театр по-татарски») Тукай дает оценку спектаклю, сыгранному артистами «Сайяр» по пьесе Гарифа Богданова «Хуҗа һәм приказчик» («Хозяин и приказчик»).

«19 июня вечером в закрытом театре Панаевского сада был дан спектакль по пьесе “Хозяин и приказчик”. Вечер был очень ясный и пригожий, много гостей пришло на выставку, поэтому народу было много. Поскольку эта труппа, которая взяла для себя идеалом развитие театра, не занимается ничем, кроме артистической деятельности, естественно, уже давно выросла с того уровня, когда их можно было бы сравнивать с любителями, начавшими играть в театр просто от скуки, и уже завоевала любовь зрителя».

Дом на улице Овражная

В феврале 1912 года, приехав из села Учили в Казань, Тукай поначалу нашел себе комнату за 8 рублей в одном из домов на улице Овражная. «8 рублей в месяц, организовано питание. Но мясо не моют. Приносят недоваренным. Суп то недосоленный, то пересоленный. Заварка стоит сутками. Чашки желтые от грязи. Стол твой как мусорная свалка. В день, когда снял комнату, сказали “завтра занесем кровать”. Всю неделю, как пустая бутылка, валялся на полу, до сих пор кровати нет», – жаловался Тукай в своей статье «Казанга кайтыш» («Возвращение в Казань»).

Гостиница «Свет»

В итоге поэт переехал в гостиницу «Свет» на улице Гостинодворская (ныне Чернышевского). Мы пока не смогли обнаружить точное местоположение гостиницы «Свет».

Не привыкший к дорогой мебели поэт поначалу был поражен: «А, мебель! С четырех краев кровати четыре глянцевых купола. Зеркало – как чистейшее озеро, безбрежно раскинувшееся в киргизских степях. Дверь будто сделана из белой пуговицы. Раковина – из самого изящного мрамора. Письменный стол обит бордовым сукном, с множеством ящиков. Паркетные полы настолько чистые, что человек постесняется наступить ногами, а поползет грудью». Но здесь поэта ожидает другая беда: «В этом номере меня достали крысы, постоянно пищат. Из-за страха перед ними я всю ночь не могу спать. Чтобы хоть немного приглушить крысиный писк, сижу и мяукаю, как кот».

Здесь поэт жил до 14 апреля, пока не уехал в путешествие Уфа – Петербург – Троицк.

ул. Московская, 70 Фото: © Абдул Фархан / «Татар-информ»

Гостиница «Амур» и Клячкинская больница

До того как Габдулла Тукай попал в Клячкинскую больницу из-за обострения туберкулеза, он жил в гостинице «Амур» (с декабря 1912-го по 26 февраля 1913 года). Сегодня в некоторой степени здание гостиницы «Амур» (ул. Московская, 70) сохранилось.

Строить это здание начинали в 1869 году татарские купцы Ибрагим и Исхак Юнусовы (проект здания был подготовлен еще в 1844 году архитектором Петром Аникиным). В 1906 году здание перешло к Абдулкариму Юнусову, и он продолжил строительство: в 1912 году Юнусов запросил у городских властей разрешение на строительство третьего этажа. В том же году дом был сдан в аренду купцу Мубаракше Рамазанову для организации гостиницы «Амур».

По воспоминаниям Вафы Бахтиярова, Габдулла Тукай впервые жил в здании, где располагались номера «Амур», зимой-весной 1909-1910 годов (около 4-5 месяцев) в комнате № 33 на третьем этаже. Журнал «Ялт-йолт» («Зарница»), с которым сотрудничал Габдулла Тукай, также располагался в гостинице «Амур» (в 48-м номере «Ялт-йолт» было опубликовано объявление о том, что «материалы для журнала должны быть отправлены в 9-ю комнату гостиницы “Амур”»).

В этой гостинице в 1912-1913 годах также жили Фатих Амирхан, татарские артисты Габдулла Кариев и Сахибжамал Гизатуллина-Волжская. Именно из этого здания 26 февраля 1913 года Тукая отправили в больницу Клячкина, откуда он уже не вышел.

Бывшая Клячкинская больница на Островского Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Юнусовская площадь

Траурный митинг прощания с Тукаем проходил на Юнусовской площади – одном из общественно и культурно значимых мест Казани начала ХХ века. Название этой площади, расположенной в историческом центре Казани на перекрестке улиц Екатерининская (ныне Габдуллы Тукая) и 2-й поперечной (ныне Фатиха Карима), связано с купцами и фабрикантами Юнусовыми.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Задуманная как торговое место, Юнусовская площадь за короткое время превратилась в культурный центр татарской части города: здесь проводились официальные церемонии, различные мероприятия. Народные сборы тоже проходили на этой площади, для чего были построены специальные каменные трибуны. 4 апреля 1913 года в присутствии тысяч людей здесь же состоялось и прощание с Тукаем.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Зиля Мубаракшина, intertat.tatar; перевод с татарского