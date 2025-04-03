Минниханов в Душанбе: что значит визит Раиса в Таджикистан

Раис Татарстана Рустам Минниханов прибыл с рабочим визитом в столицу Таджикистана. О целях и значении визита татарстанского лидера в Душанбе, о чем были переговоры Раиса республики с Эмомали Рахмоном – в материале обозревателя Альберта Бикбова.





Рустам Минниханов прибыл с рабочим визитом в столицу Таджикистана

Фото: rais.tatarstan.ru

Кратный рост товарооборота

Раис Татарстана Рустам Минниханов прибыл с рабочим визитом в столицу Таджикистана. В последний раз он посещал Душанбе в сентябре 2023 года. Тогда татарстанский лидер провел в Душанбе встречу с президентом республики Эмомали Рахмоном, где заявил, что для увеличения товарооборота между Татарстаном и Таджикистаном есть большой потенциал.

«Будем работать над тем, чтобы кратно его увеличить. Мы заинтересованы в расширении присутствия ведущих татарстанских компаний на рынке Таджикистана, чтобы укреплять экономические связи между Вашей республикой и Российской Федерацией», — заявил тогда на встрече Раис республики.

Слова не расходятся с делами! Если по данным за 2022 год внешнеторговый оборот Татарстана и Таджикистана превысил 30 млн долларов, то по итогам 2024 года товарооборот между партнерами составил 77,3 млн долларов США, что более чем в два раза превышает показатели предыдущего года.

Рустам Минниханов встретился с Эмомали Рахмоном Фото: rais.tatarstan.ru

Что означает встреча Минниханова с Президентом Таджикистана

Помимо дипломатических приличий здесь еще присутствуют очень теплые личные отношения. Можно вспомнить визиты Рустама Минниханова в Таджикистан – в марте 2019 года, в марте 2023 года, в сентябре 2023 года. Кроме обширной рабочей программы этих поездок присутствовало и теплое общение Раиса Татарстана с Рахмоном. Лидер Таджикистана всегда рад таким встречам и лично принимает Рустама Минниханова.

Это говорит о прочных личных отношениях, взаимном уважении и доверии между сторонами. Здесь воочию виден высокий авторитет Раиса Татарстана на международной арене, его ранг доверенного лица высшей российской дипломатии, лидера татар и руководителя опорного региона страны.

Кроме того, сказывается и плодотворное взаимодействие с лидером Таджикистана в рамках Группы стратегического видения «Россия — Исламский мир», которую с 2014 года возглавляет Минниханов.

Вообще встречи Рустама Минниханова и Эмомали Рахмона происходят не только на гостеприимной таджикской земле. Сам Рахмон приезжал в Татарстан осенью прошлого года на мероприятия саммита БРИКС, где провел двусторонние переговоры с Раисом Татарстана.

Отношения между республиками явно идут по восходящей. Новейшая история взаимоотношений Таджикистана и Татарстана имеет весьма богатый и насыщенный трек. Здесь встречи на самом высшем уровне, а также народная дипломатия. Сегодня осуществляются взаимные визиты делегаций, развиваются торгово-экономические и гуманитарные связи.

Кстати, в прошлом году весьма отмечалось 30-летие установления дипломатических отношений. Таджикистан и Татарстан связывают давние тесные дружеские узы, и судьбы их народов переплетены между собой.

Новейшая история взаимоотношений Таджикистана и Татарстана имеет весьма богатый и насыщенный трек Фото: rais.tatarstan.ru

О чем говорилось на встрече

В этот раз помимо лидеров двух республик в переговорах участвовал Премьер-министр Таджикистана Кохир Расулзода, с которым ранее Рустам Минниханов встречался на полях ПМЭФ в июне 2024 года.

На встрече была подчеркнута значимость развития сотрудничества между Татарстаном и Таджикистаном в контексте традиционно крепких российско-таджикских отношений. Минниханов поблагодарил Рахмона за встречу, состоявшуюся на саммите БРИКС в Казани, где была достигнута предварительная договоренность о предстоящем ответном визите.

Что касается возросшего кратно в последнее время товарооборота между Татарстаном и Таджикистаном, то обе стороны согласны с тем, что эти объемы не отражают полного потенциала взаимного сотрудничества. Визит Рустама Минниханова, сопровождаемого деловыми кругами Татарстана, должен стать толчком для дальнейшего роста товарооборота. На сегодняшний день несколько татарстанских предприятий поставляют в Таджикистан свою продукцию, включая грузовые автомобили, автомобильное топливо, а также нефть и нефтехимию.

«Мы заинтересованы в расширении присутствия ведущих татарстанских компаний на рынке вашей страны. Речь может идти о поставках вертолетов, нефтегазового, компрессорного и холодильного оборудования, сельхозтехники и автомобильных шин, широкого ассортимента товаров бытовой химии, медицинских товаров и фармпродукции», – заявил на встрече Минниханов.

В свою очередь, компании Таджикистана, по словам Раиса республики, могут увеличить поставки в Татарстан продукции легкой промышленности и сельского хозяйства. Татарстан также готов поделиться опытом в цифровизации государственных услуг, создании особых экономических зон и промышленных технопарков.

Отдельное внимание в Татарстане уделяется развитию культурных, образовательных и спортивных связей с Таджикистаном. В республике учатся более 900 студентов из Таджикистана, а таджикские фильмы традиционно участвуют в показах Казанского международного кинофестиваля «Алтын минбар». В Душанбе ежегодно проходит татарский праздник Сабантуй, а Национально-культурная автономия таджиков Татарстана «Сомониён» активно участвует в общественной жизни республики.

Кстати, в Таджикистане проживают свыше 12,5 тысячи татар. В настоящее время в Татарстане с учетом трудовых мигрантов проживает свыше 33 тысяч граждан Таджикистана. Община таджиков Татарстана, насчитывает около 6 тысяч человек.

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон, отметив приоритеты сотрудничества на уровне регионов Таджикистана и России, с удовлетворением подчеркнул, что отношения с Республикой Татарстан вступают в активную фазу.

Худжанд является вторым по величине городом Таджикистана и столицей Согдийской области Фото: rais.tatarstan.ru

Первый исторический гость в Согдиане

Сегодня в Согдийской области также прошел деловой форум «Таджикистан – Татарстан» в городе Худжанде, посвященный дальнейшему развитию сотрудничества между Татарстаном и Таджикистаном. Кроме того, состоялись переговоры с руководством Согдийской области Таджикистана.

Худжанд является вторым по величине городом Таджикистана и столицей Согдийской области. Это один из старейших городов Центральной Азии, основанный около 2,5 тыс. лет назад. Худжанд был крупным торговым городом на Великом Шелковом пути. По мнению многих историков, именно его Александр Македонский перестроил и дал название Александрия Эсхата («Крайняя»). Много веков спустя город оказал ожесточенное сопротивление монгольским войскам Чингисхана. В советское время город был переименован в Ленинабад, но в 1991 году ему было возвращено историческое название.

Сейчас Худжанд – важный промышленный, научный и культурный центр северного Таджикистана. Большинство его населения составляют этнические таджики. При этом город находится недалеко от границ с Узбекистаном и Кыргызстаном.

Два дня назад, 31 марта, в Худжанде состоялась церемония подписания Договора между Республикой Таджикистан, Кыргызской Республикой и Республикой Узбекистан о точке стыка государственных границ трех стран и принятия Худжандской декларации о вечной дружбе.

Делегаты из Татарстана во главе с Миннихановым стали первыми гостями, которые посетили этот регион с деловым визитом после окончательного установления границ в Ферганской долине и их документального закрепления. Поэтому данный рабочий визит приобретает важное внешнеполитическое и внешнеэкономическое значение для укрепления сотрудничества России как с Таджикистаном, так и с Кыргызстаном и Узбекистаном.

Раис Татарстана поблагодарил Председателя Согдийской области за оказанное гостеприимство и за его личное участие в деловом форуме «Таджикистан – Татарстан» Фото: rais.tatarstan.ru

Встреча с руководством Согдийской области

Состоялась рабочая встреча Рустама Минниханова с Председателем Согдийской области Раджаббоем Ахмадзодой. В ходе встречи Раис Татарстана поблагодарил Председателя Согдийской области за оказанное гостеприимство и за его личное участие в деловом форуме «Таджикистан – Татарстан».

«Мы высоко ценим возможность развивать сотрудничество между Татарстаном и Таджикистаном в рамках традиционно дружественных российско-таджикских отношений. Цель нашего визита – расширение торгово-экономического, научно-технического и культурного сотрудничества с Вашей страной в целом и в частности – с Согдийской областью, где сосредоточен значительный промышленный и аграрный потенциал Республики Таджикистан», – отметил Рустам Минниханов.

По итогам состоявшейся встречи принято решение – подготовить соглашение о сотрудничестве между регионами и проработать «дорожную карту» с конкретными задачами и проектами для Республики Татарстан и Согдийской области.

Оценивая визит Раиса РТ в Таджикистан, важно понимать, что эта республика является стратегическим союзником России, что в нынешнее тревожное время дорого стоит. И здесь роль Татарстана, значимость его контактов с Таджикистаном, выстроенных позитивных отношений с руководством этой страны, возрастает многократно.

Безусловно, можно и нужно активизировать взаимодействие Татарстана и Таджикистана в торгово-экономической сфере, в сфере образования, в культурном обмене. Работы в этом деле много, но дорогу, как известно, осилит идущий.