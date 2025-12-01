«По серому рынку труда еще много работы»: как изменилась экономика Казани в 2025 году

По итогам девяти месяцев этого года столица Татарстана показывает рост основных показателей – от промышленности, до реальных доходов населения. Однако в сфере малого бизнеса «много работы по серому рынку труда». Как завершились первые три квартала для экономики Казани и какие мероприятия ждут город на этой неделе – в материале «Татар-информа».





Фото: © «Татар-информ»

Объемы строительства выросли на 23%

В 2025 году социально-экономическое развитие Казани в значительной мере предопределяется общей ситуацией как в республике, так и в России. Несмотря на это, в городе сохраняется стабильная ситуация, а большинство макроэкономических показателей демонстрируют положительную динамику. Такими словами начал доклад об итогах социально-экономического развития Казани за девять месяцев 2025 года замруководителя исполкома города Ильдар Шакиров на деловом понедельнике.

«По-прежнему рост зафиксирован в промышленности, строительстве, розничной торговле. Отмечается снижение безработицы и выросли реальные денежные доходы населения», – заявил Шакиров.

Ильдар Шакиров: «В 2025 году социально-экономическое развитие Казани в значительной мере предопределяется общей ситуацией как в республике, так и в России» Фото: kzn.ru

С начала года объемы строительства выросли на 23%, рост номинальной зарплаты на 18%, промышленное производство выросло на 10%, а розничная торговля выросла 0,1%. При этом инвестиции в основной капитал снизились более чем на 15%, а жилищное строительство уменьшилось почти на 9%.

Отдельно Шакиров остановился на зарплатах. Так, средняя заработная плата в Казани на средних и крупных предприятиях за девять месяцев этого года выросла на 18,2% и превысила 105 тыс. рублей.

«Реальная же зарплата, за вычетом инфляции, увеличилась на 7,3%», – отметил он.

При этом в малых компаниях средняя зарплата оказалась чуть выше 38 тыс. рублей в месяц.

Ильсур Метшин: «Для комиссии по серому рынку труда есть еще много работы» Фото: kzn.ru

«Это говорит о том, что для комиссии по серому рынку труда есть еще много работы», – прокомментировал ситуацию мэр Казани Ильсур Метшин.

В целом же Метшин отметил, что позиции города остаются устойчивыми и главными драйверами по-прежнему являются промышленность и строительство.

Более 10 млрд рублей на социальные объекты

Вторым вопросом в повестке совещания стало строительство и модернизация социальных объектов Казани. По словам директора Департамента по содержанию и обслуживанию социальной сферы города Ильи Коротихина, только на строительство и ремонт этих объектов в 2025 году было выделено свыше 10 млрд рублей.

Илья Коротихин: «На строительство и ремонт социальных объектов Казани в 2025 году было выделено свыше 10 млрд рублей» Фото: kzn.ru

Так, в этом году отстроено шесть объектов на 6 млрд рублей и еще три объекта стали переходящими на следующий год. Кроме того, в городе отремонтировали 44 социальных объекта на общую сумму 4,5 млрд рублей.

Среди реализованных проектов Коротихин выделил новый лицей №123 в ЖК «Лето», детский сад №313 в ЖК «33-й военный городок», Центр развития футбола на улице Копылова, спортивные площадки, пищеблоки в образовательных учреждениях и многое другое.

«Это серьезный результат. Важно отметить, что растет качество, а объекты оказываются не похожи друг на друга», – подчеркнул Ильсур Метшин, выслушав доклад.

«Диалоги» пройдут в Казани с 4 по 6 декабря

Помимо этого, на деловом понедельнике обсудили мероприятия, которые пройдут в Казани в ближайшее время. Одним из них стала архитектурно-градостроительная конференция «Диалоги», которая пройдет в Казани с 4 по 6 декабря на базе бывшей швейной фабрики «Адонис». Об этом сообщила главный архитектор города Ильсияр Тухватуллина.

«Архитектурно-градостроительная конференция «Диалоги» пройдет в Казани с 4 по 6 декабря на базе бывшей швейной фабрики «Адонис» Фото: kzn.ru

По ее словам, главными темами в этом году станут стартапы, меняющие города и пространства для быстрой самореализации молодежи.

Тухватуллина также напомнила, что конференция проводится с 2022 года и за время своего существования в ней приняли участие свыше 5 тыс. человек очно и более 7 тыс. онлайн.

«Здесь решается архитектурное будущее нашей Казани. Мы видим большой интерес», – отметил мэр Казани Ильсур Метшин.

Салават Фатхетдинов и Ильгиз Шайхразиев выступят на фестивале «Возьмемся за руки, друзья»

Завершилось совещание обсуждением гала-концерта фестиваля творчества людей с ограниченными возможностями «Возьмемся за руки, друзья», который пройдет уже завтра в ДК имени Саид-Галиева. Глава администрации Советского района Роман Фатхутдинов рассказал, что мероприятие состоится в Казани уже в 18-й раз.

Роман Фатхутдинов: «Фестиваль творчества людей с ограниченными возможностями «Возьмемся за руки, друзья» состоится в Казани уже в 18-й раз» Фото: kzn.ru

«Этот фестиваль – долгожданное событие, объединяющее тысячи ребят из разных уголков страны и не только»

Он отметил, что география участников с каждым годом расширяется. Так, в этом году к фестивалю присоединились люди из Нижнекамского и Балтасинского районов, а также из Чувашии.

В заключение Фатхутдинов добавил, что в этом году участие в фестивале вместе с ребятами примут участие народный артист РТ и заслуженный артист РФ Салават Фатхетдинов, а также полюбившийся жителям республики певец татарской эстрады Ильгиз Шайхразиев.