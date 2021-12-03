По сцене арт-резиденции «Созвездие-Йолдызлык» «проехал» татарский литературный поезд

Фото: Владимир Васильев/ИА «Татар-информ»

В арт-резиденции «Созвездие-Йолдызлык» состоялась премьера театрализованного представления «Неугасимое созвездие» артиста и режиссера Искандера Нуризянова.

На время показа спектакля сцена Алафузовского театра перевоплотилась в литературный поезд Казанского метрополитена. По счастливой случайности его пассажирами стали семеро школьников, которые погрузились в мир татарской поэзии.

Фото: © Владимир Васильев/ИА «Татар-информ»

Переходя из вагона в вагон, герои зачитывали поэзию выдающихся татарских творцов, напевали романсы, написанные на их стихи, и вспоминали ключевые события из биографии литературных деятелей. Всего за 45 минут представления зрители стали ближе к творчеству Габдуллы Тукая, Закира Рамиева (Дэрдменда), Хасана Туфана, Хади Такташа, Мусы Джалиля и других.

«Академический час – это то время, за которое восприятие человека не успевает ослабевать. Нам было важно уложить нашу историю в это время, чтобы максимально концентрированно, но в интерактивной форме показать нашему зрителю палитру татарского литературного наследия», – рассказал Нуризянов.

Фото: © Владимир Васильев/ИА «Татар-информ»

Он отметил, что сама постановка имеет просветительский характер и направлена в первую очередь на подрастающее поколение.

Именно поэтому зрителями этого вечера стали ученики школ Кировского района. Ведь куда интереснее изучать литературное наследие своей республики, когда Хади Такташ зачитывает рэп на собственные стихи, а сам Габдулла Тукай устраивает интеллектуальные викторины. И куда эффективнее остаются в памяти знаменитые строки «И туган тел, и матур тел…», которые дружно спеты всем залом.

Фото: © Владимир Васильев/ИА «Татар-информ»

Помимо знакомства с татарским литературным наследием конца XIX – середины XX веков, зрители узнали чуть больше о судьбах самих авторов. К примеру, о трагических испытаниях, выпавших на долю Мусы Джалиля во время Великой Отечественной войны или о том, что основной деятельностью Закира Рамиева была золотопромышленность.

«Одно из ключевых направлений нашей резиденции – это сохранение и приумножение нашего наследия, прежде всего, языка. Для нас важно делать это через образцы высокой культуры. На мой взгляд, этот спектакль – огромный вклад арт-резиденции в “строительство” нашего высокоразвитого общества», – считает художественный руководитель арт-резиденции, заслуженный деятель искусств РТ Дмитрий Туманов.

Фото: © Владимир Васильев/ИА «Татар-информ»

«Неугасимое созвездие» вошло в репертуар арт-резиденции. Билеты на театрализованное представление доступны также по «Пушкинской карте». Напомним, программа популяризации культурных мероприятий стартовала по инициативе Президента РФ Владимира Путина 1 сентября 2021 года. Ей могут воспользоваться молодые люди от 14 до 22 лет для приобретения билетов в театры, музеи, на выставки и в концертные залы за счет государства.