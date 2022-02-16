В ТАГТОиБ имени Джалиля отметили день рождения Шаляпина оперой «Борис Годунов»

Ни один Шаляпинский фестиваль не обходится без оперы «Борис Годунов» Модеста Мусоргского, главная партия которой прославила на весь мир имя великого баса Федора Шаляпина. 40-й фестиваль также не отказался от этой традиции.

Интересно, что не только партия Бориса Годунова стала знаковой для артиста, но и участие Шаляпина принесло опере всемирную известность в начале XX века.

Фото: © Владимир Васильев

Обстановка Руси конца XVI – начала XVII века, подлинные русские сарафаны на артистах и, конечно же, мощнейший голос Федора Ивановича на дягилевских сезонах произвели эффект разорвавшейся бомбы. Люди взбирались на кресла, в исступлении кричали, стучали, махали платками, плакали, выражая восторг. Русский гений завоевал весь мир.

Тандему Мусоргского и Шаляпина Татарский театр оперы и балета обязан неугасающим интересом к постановке, а фестиваль позволяет слушателям открывать в полюбившихся партиях новые лица. В этом году партию Пимена исполнил лауреат премии города Москвы, солист «Новой оперы» Алексей Тихомиров, а князя Шуйского – солист Большого театра Марата Гали. Также была приглашена солистка Большого Агунда Кулаева, исполнившая партию Марины Мнишек. Партия Годунова была доверена заслуженному артисту России, народному артисту Татарстана Михаилу Казакову.

Фото: © Владимир Васильев

«Мне кажется, что публика истосковалась по каноническим постановкам – на мой взгляд, сегодня во многих театрах слишком много современных прочтений. Хорошо, что существует театр, который старается сохранить наше культурное наследие. Только среди моих знакомых много приятелей, которые специально едут в Казань, чтобы отдохнуть от режиссерских постановок», – признался солист Мариинского театра Сергей Семишкур, исполнивший партию Самозванца.

Ежегодно в Казани «Бориса Годунова» ставят в день рождения великого баса – 13 февраля. Однако на этот раз традиция была нарушена.

Фото: © Владимир Васильев

«В афишу этого года вошли самые яркие постановки, которые отражают лицо сегодняшнего театра. Все эти постановки требуют тщательной подготовки, в частности это касается и подготовки декораций, сцены. Так вышло, что в день рождения Шаляпина не получается поставить „Бориса Годунова”, но мы не могли пропустить столь значимую дату. Потому в этот день был дан камерный концерт — приношение Шаляпину», — прокомментировала заведующая литературной частью театра Жанна Мельникова.

На концерте выступили участники фестиваля — солисты российских театров Алексей Тихомиров, Ирек Фаттахов, Владимир Целебровский, Дамир Закиров, Любовь Добрынина и другие. В программу вечера вошли русские песни из репертуара Федора Шаляпина.

«Все знают Шаляпина как великолепного оперного певца, однако он был и выдающимся камерным вокалистом. Во многом именно камерное исполнительство определяет мастерство солиста. Если в опере войти в амплуа артисту помогает сама сцена: декорации, костюмы, хор, — то здесь он остается один на один с роялем. Именно здесь в полной мере раскрывается весь профессиональный арсенал голоса. К тому же слушатель сидит буквально в трех метрах от тебя, и все действие превращается в своего рода душевный стриптиз», – поделился мнением Алексей Тихомиров.

Фото: © Владимир Васильев

Традиция проведения камерных концертов идет от истоков создания Шаляпинского фестиваля, однако затем была утрачена. В юбилейный год проекта она была вновь возрождена.