По русскому лидирует Бугульма, по математике – Верхний Услон: Минобр РТ озвучил итоги ЕГЭ

Число стобалльных результатов ЕГЭ снизилось в Татарстане в этом году, а средние баллы выпускников оказались ниже по всем предметам. Такую статистику привел на брифинге в Доме Правительстве РТ глава Минобрнауки Ильсур Хадиуллин. При этом министр объяснил, почему сравнивать показатели двух лет нельзя.

Ильсур Хадиуллин сообщил, что в этом году отмечается общероссийская тенденция уменьшения выпускников 11-х классов и снижения количества участников ЕГЭ по предметам по выбору Фото: prav.tatarstan.ru

«Республиканские результаты отражают общероссийскую тенденцию»

Глава Минобрнауки Татарстана Ильсур Хадиуллин рассказал, что в государственной итоговой аттестации участвовали 16,1 тыс. выпускников. «Знаменательно, что это первый стопроцентный выпуск обучающихся, завершивших освоение образовательной программы среднего общего образования по ФГОС, утвержденному в 2012 году», – заметил он.

Министр сообщил, что в этом году отмечается общероссийская тенденция уменьшения выпускников 11-х классов и снижения количества участников ЕГЭ по предметам по выбору. Так, в республике на 1,5 тыс. человек меньше сдавали физику, на 694 – химию, на 584 – обществознание, на 470 – биологию. «Количество участников по профильной математике сократилось почти на 2 тыс. человек», – констатировал докладчик.

По его словам, в целом по России снизился средний балл ЕГЭ по русскому языку, физике, биологии, информатике, географии и литературе. При этом повышение среднего балла наблюдается по профильной математике, химии, истории, английскому языку и обществознанию.

«Республиканские результаты отражают те же тенденции. Ситуация связана с обновлением содержания контрольно-измерительных материалов и неполной готовностью выпускников к реализации деятельностного подхода. В связи с этим актуальной становится задача по развитию функциональной грамотности и проектной предметной составляющей в каждом муниципальном образовании. Это поручение уже дано руководителям отделов образования и методическим службам», – подчеркнул Хадиуллин.

Министр отметил, что средний балл ЕГЭ по русскому языку в Татарстане составил 72,82, что превышает общероссийский показатель на 4,5 балла Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Самый высокий результат по русскому языку в Бугульминском районе»

Министр отметил, что средний балл ЕГЭ по русскому языку в Татарстане составил 72,82, что превышает общероссийский показатель на 4,5 балла. При этом в прошлом году по республике этот показатель достиг 74,73 балла.

«Самый высокий результат по русскому языку у выпускников Бугульминского района, их средний балл – 78,33. Самый низкий результат в Кайбицком районе – 62,53», – уточнил Хадиуллин.

Он добавил, что средний республиканский балл по профильной математике составил 64,06, что почти на восемь баллов выше общероссийского. В прошлом году средний балл ЕГЭ по профильной математике в Татарстане был 61,49. «Самый высокий результат показали выпускники Верхнеуслонского района – 76,49, самый низкий в Ютазинском районе – 49,37», – подчеркнул докладчик.

Глава Минобрнауки упомянул, что успешная сдача ЕГЭ по русскому языку и математике позволяет получить аттестат о среднем общем образовании. Так, на сегодня аттестаты получили 15,8 тыс. выпускников школ.

«В резервные дни четыре человека повторно не преодолели порог по русскому языку, 14 – по профильной математике, 45 – по базовой математике. Еще пять выпускников, обучающихся в форме семейного образования, не явились на экзамены», – заявил он.

По словам министра, не получили аттестат по итогам основного периода ЕГЭ и резервных дней 77 выпускников школ, что составляет 0,48% от их общего количества.

По словам министра, средний балл ЕГЭ по литературе этого года превышает общероссийский на пять единиц Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Активизируем работу с филологами и выпускниками, планирующими сдавать ЕГЭ по литературе»

Ильсур Хадиуллин подчеркнул, что на российском уровне Татарстан стабильно демонстрирует высокие результаты ЕГЭ по английскому языку. Так, в этом году средний балл по этому предмету достиг 80,39, что выше общероссийского на семь баллов. Кроме того, этот результат также выше прошлогоднего, когда он составлял 79,34 балла. «Высокие результаты в Мензелинском районе – 91 балл, в Тетюшском районе – 89 баллов», – сказал докладчик.

По словам министра, средний балл ЕГЭ по литературе этого года превышает общероссийский на пять единиц, но «в зоне критики остается внутренняя динамика результатов ЕГЭ, которая снижается на протяжении четырех лет с 69 до 65,02».

«В этой связи уже с 1 сентября будет активизирована работа с филологами и выпускниками, планирующими сдавать ЕГЭ по литературе. Высокие результаты в этом году в Спасском районе – 93,5 и в Нурлатском – 83,43. Самый низкий у выпускников Высокогорского района – 47,5 балла и Апастовского – 46 баллов», – отметил он.

Анализируя результаты ЕГЭ, глава Минобрнауки выделил несколько районов, имеющих два и более предмета с результатами значительно ниже среднереспубликанских значений. Например, Апастовский район имеет такие результаты по трем предметам – профильной математике, физике и биологии. «Ютазинский, Спасский, Лаишевский районы – по двум предметам: математике и физике. Дрожжановский район – по физике и биологии. Тукаевский и Лаишевский районы – по математике и биологии», – добавил Хадиуллин.

Министр образования и науки рассказал, что лидерами среди предметов по выбору по среднему баллу являются иностранные языки Фото: prav.tatarstan.ru

«Самая большая доля высокобалльников в Верхнеуслонском районе»

Министр образования и науки рассказал, что лидерами среди предметов по выбору по среднему баллу являются иностранные языки, а наиболее сложными для выпускников в этом году стали биология, физика и химия.

«К сожалению, как и в 2021 году, достаточно большим остается количество участников ЕГЭ, не преодолевших в основной период минимальный порог по химии, биологии и обществознанию.

Отмечается снижение количества участников ЕГЭ по этим предметам, растет количество двоечников. Это происходит в период востребованности и развития инженерно-технического образования, которое требует абитуриентов с хорошей подготовкой именно по химии, биологии, физике, информатике», – подчеркнул Хадиуллин.

Он добавил, что каждому району нужно учесть потребности экономики в высококвалифицированных специалистах для машиностроения и нефтегазохимического комплекса.

«Продолжается рост количества и доли высокобалльников по истории, обществознанию, английскому и французскому языкам, по информатике и ИКТ. Традиционно высокой остается количество и доля высокобалльников по русскому языку – самому массовому предмету. Увеличилась доля высокобалльников по химии и математике профильного уровня», – констатировал глава Минобрнауки.

При этом, по его словам, наблюдается тенденция снижения доли высокобалльников по географии и литературе. «Самая большая доля высокобалльников в Верхнеуслонском районе – 48,3%. Следует отметить работу педагогических коллективов Сабинского, Бугульминского, Вахитовского и Приволжского районов Казани, Лениногорского, Зеленодольского, Алексеевского районов», – заявил министр.

«На сегодня у выпускников школ Татарстана 218 стобалльных результатов»

Ильсур Хадиуллин сообщил, что в Татарстане выросло количество выпускников, набравших двести баллов на ЕГЭ. Таких результатов по двум предметам добились 14 человек, в 2021-м их было 11. Все они награждены медалью «За особые успехи в учении».

«На сегодня у выпускников школ Татарстана 218 стобалльных результатов. Это меньше, чем в прошлом году. Но в этом году другие контрольно-измерительные материалы. Поэтому сравнивать результаты этого года с результатами прошлого года нельзя, так как в 2021 году были другие условия. Сто баллов по одному предмету получили 190 человек, из них 132 выпускника награждены медалью “За особые успехи в учении”», – сказал министр.

Глава Минобрнауки также назвал школы с самыми высокими результатами ЕГЭ, уточнив, что «список школ-лидеров, имеющих высокобалльные результаты, почти не изменился по сравнению с 2021 годом».

В частности, высокие результаты ЕГЭ у выпускников лицея №131 Казани (306 высокобалльных результатов), лицея №78 Набережных Челнов (261), лицея имени Лобачевского КФУ (196), гимназии №19 Казани (175), лицея №2 Альметьевска (166), лицея №35 Нижнекамска (164), IT-лицея КФУ (147), лицея №2 Бугульмы (120), гимназии №26 Набережных Челнов (119), школы №39 Казани (119) и казанского лицея №83 (117).

При этом в республике есть образовательные организации с высоким числом выпускников, не преодолевших минимальный порог баллов на ЕГЭ. Речь идет о школах №№41, 112, 67 и 153 Казани, Казанской кадетской школе-интернате, Бугульминской кадетской школе-интернате, Уруссинской школе №2 Ютазинского района, Обсерваторской средней школе Зеленодольского района, школе №2 Нижнекамского района.

«Несмотря на небольшое количество выпускников, педагогические коллективы этих школ не смогли достойно подготовить своих учеников к итоговой аттестации. Ряд школ попал в этот список не в первый раз. Отделам образования поручено обеспечить их точечное сопровождение для проведения государственной итоговой аттестации 2023 года», – подчеркнул Хадиуллин.

«Аттестат с отличием и медаль получили на 432 выпускника меньше, чем в 2021 году»

Глава Минобрнауки рассказал, что в Татарстане из общего числа претендентов на медаль не подтвердили право ее получения 185 выпускников, что составляет 8,3%. Он заметил, что «это неплохой показатель, свидетельствующий о повышении объективности оценивания результатов обучения отличников в школе».

«Аттестат с отличием и медаль “За особые успехи в учении” в этом году получили 2 023 выпускника, или 12,7%, что на 432 меньше, чем в 2021 году, но соответствует уровню 2019 года, когда действовали такие же жесткие требования», – заявил министр образования и науки.

Хадиуллин напомнил, что для получения аттестата с отличием и медали «За особые успехи в учении» выпускники должны иметь итоговые оценки «отлично» по всем учебным предметам, получить «зачет» за итоговое сочинение (изложение) и набрать не менее 70 баллов за ЕГЭ по русскому языку и профильной математике.

Докладчик также назвал районы, которые «максимально объективно подошли к отбору и подготовке претендентов на медаль». Речь идет о Муслюмовском, Черемшанском, Новошешминском, Бугульминском, Актанышском, Мензелинском, Камско-Устьинском, Атнинском, Бавлинском и Зеленодольском районах.

«Вместе с тем в Ютазинском, Тукаевском, Алькеевском, Буинском районах доля выпускников, не подтвердивших медали, превышает 20%. Это говорит об отсутствии объективности в оценивании знаний, об искусственном завышении отметок в школе», – подчеркнул он.

Кроме того, по словам Хадиуллина, от 12 до 16% выпускников не подтвердили право на получение медали в Дрожжановском, Агрызском, Азнакаевском, Тетюшском, Чистопольском, Менделеевском районах.

«Когда шпаргалка обнаруживается на полу, заметна для наблюдателей, ничего нельзя сделать»

Ильсур Хадиуллин также рассказал о нарушениях на ЕГЭ среди выпускников, подчеркнув, что их было не так много.

«Было три удаления с экзаменов, как и в прошлом году, за шпаргалки. К сожалению, такие случаи у нас были. Мы их обсуждали с начальниками управлений образования, довели информацию до родителей», – заявил он.

Министр отметил, что из-за удалений с экзаменов выпускники-нарушители в этом году не смогут поступить в вузы. «Они потеряют год, – сказал он. – Когда шпаргалка обнаруживается на полу, заметна для наблюдателей, ничего нельзя сделать. Поэтому еще раз хочу предупредить выпускников, родителей о том, что на шпаргалки рассчитывать нельзя».

При этом глава Минобрнауки заметил, что Татарстан со стороны Рособрнадзора «больших замечаний не получил». «Сказать, что было много нарушений, я не могу, потому что с каждым годом растет самосознание у наших выпускников с помощью родителей, учителей в плане того, что нельзя нарушать. Были мелкие нарушения. Муниципальные районы знают, в каком направлении им нужно вести работу. На экзаменах также получали “метки”, но их было не так много», – подчеркнул он.

«У нас были большие опасения, поскольку в девятом классе нынешние выпускники ОГЭ не сдавали, через эту систему не проходили. В 2020 году в течение полутора месяцев было дистанционное обучение. Отсутствие опыта сдачи ОГЭ в девятом классе сказалось на результатах ЕГЭ. По всем предметам результаты получились ниже. Если бы они в девятом классе сдавали ЕГЭ, не было бы удалений с экзаменов», – резюмировал Хадиуллин.