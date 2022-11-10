По результатам ЕГЭ 44 школьника общины афганских татар набрали максимальный балл

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В Афганистане объявлены результаты Единого государственного экзамена. В 2022 году в нем принимали участие 120 тыс. 883 школьника, из них 49 тыс. 326 девушек и 75 тыс. 585 юношей.

«Впервые приняли участие в ЕГЭ 3751 школьник из общины татар Афганистана. В результате 1035 из них сдали экзамены и поступили на различные факультеты местных государственных вузов. Из них 44 школьника набрали максимальные баллы», – сообщил корреспонденту «Татар-информа» глава Совета татар Афганистана Забихулло Надери Татар.

На фоне общего экономического спада и кризиса системы местного образования участие в итоговом ЕГЭ такого количества школьников – это большое достижение профильного министерства. В тех немногих школах, которые еще остаются открытыми, катастрофически не хватает учителей. Из-за блокировки американцами финансовых счетов преподавателям по многу месяцев не выплачивают зарплату. Кроме этого, лишь 20-30% школ обеспечены всем необходимым. В остальных не хватает учебников, тетрадей, мебели и даже нормальных помещений для занятий.

«Это, несомненно, хороший показатель и для Афганистана, и для молодого поколения татарской нации. Ввиду крайне низкой государственной стипендии в Афганистане, в качестве поощрения мы прорабатываем систему дополнительных выплат наиболее отличившимся в учебе студентам, а также прохождение ими практики в Татарстане», – отметил генеральный директор казанского Благотворительного патриотического фонда мусульман России, представительство которого работает в Кабуле, Рустам Хабибуллин.