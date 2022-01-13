По решению властей на улице Губкина в Казани будет снесен аварийный многоквартирный дом

В Советском районе Казани будет снесен аварийный многоквартирный дом, расположенный по адресу: ул. Академика Губкина, 25. Он признан аварийным и подлежащим сносу согласно постановлению исполкома города, опубликованному сегодня в сборнике документов и муниципальных правовых актов.

«Признать многоквартирный дом №25 по ул. Академика Губкина аварийным и подлежащим сносу», — говорится в документе.

Решение о сносе основано на заявлении собственников помещения. В соответствии с заключением городской межведомственной комиссии здание признано непригодным для проживания.

Снос аварийного дома должны обеспечить сами собственники в течение шести месяцев после принятия постановления. Также они должны вывезти строительный мусор.

Если дом не будет снесен в установленные сроки, Управлению жилполитики Казани поручено в срок до 1 января 2026 года организовать отселение физических лиц, занимающих жилые помещения многоквартирного дома.

Дом №25 — это двухэтажное кирпичное строение, выходящее на первую линию улицы Губкина.