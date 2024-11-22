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По решению Минюста РФ в реестр иноагентов включили Ваганова* и Шеина*
Сегодня в реестр иноагентов по распоряжению Минюста России включили Александра Ваганова* и Олега Шеина*.
Как сообщили в Минюсте РФ, Ваганов* принимал участие в создании и распространении сообщений и материалов иностранного агента. Распространял ложную информацию об избирательной системе России. Кроме того, он является сотрудником проекта, который включен в реестр иноагентов.
Шеин* был экспертом и респондентом на площадках, которые предоставляли иноагенты. Он участвовал в создании и распространении сообщений и материалов иностранного агента. Распространял ложную информацию о принимаемых решениях органами публичной власти РФ.
Также по распоряжению Минюста России из реестра исключили компанию «Альтаир 2021».
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