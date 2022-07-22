«По размеру как Зеленодольск»: Татарстан поможет возродить освобожденный Лисичанск

Специалисты из Татарстана помогут восстановить жилую инфраструктуру города Лисичанска, пострадавшего от действий украинской армии. Отступающие войска ВСУ попытались оставить за собой выжженную землю: взрывали котельные, мосты, административные здания. Какая работа предстоит для возрождения города – в обзоре «Татар-информа».

«Я думаю, они быстро включатся в работу, будут помогать в восстановлении инфраструктуры»

О том, что Татарстан взял шефство над Лисичанском, сегодня сообщил врио мэра Андрей Скорый.

«Специалисты из Татарстана уже приехали обследовать город, фронт работ мы определили. <...> Я думаю, они быстро включатся в работу, будут помогать в восстановлении инфраструктуры. Может, предприятия будем совместно запускать, потому что подпитка городу нужна – градообразующие предприятия. Россия нам очень помогает», – сказал врио мэра в беседе с корреспондентом ТАСС.

По словам Скорого, город сильно пострадал в последние дни оккупации, когда украинские войска централизованно разрушали административные здания и инженерные коммуникации. Кроме того, Лисичанск оказался в транспортной блокаде.

«Четыре моста взорваны только по Северскому Донцу, один мост взорван в городе, еще один мост, который идет на НПЗ, тоже взорван. При въезде в город есть дорога, которая идет в Горский, подорван мост. Если ехать дальше на Луганск, это на Золотое, – тоже подорван. По дороге, которая идет на Луганск, тоже взорваны мосты», – перечислил Скорый.

«Республика никогда не оставалась в стороне от оказания помощи», – прокомментировала руководитель пресс-службы Президента Татарстана Лилия Галимова Фото: © «Татар-информ»

«Республика никогда не оставалась в стороне от оказания помощи»

Подразделения Народной милиции ЛНР при поддержке ВС РФ освободили Лисичанск 3 июля. Он стал последним крупным городом республики, который удерживали украинские войска. Город был атакован союзными силами с нескольких сторон, и укронацисты поспешили отступить к Северску, опасаясь окружения. Жестоких боев, как в Мариуполе, Волновахе и Попасной, в Лисичанске не было, город намеренно разрушался украинскими войсками. Они привели в негодность котельные и насосные станции, снабжающие город питьевой водой. Повредили системы газоснабжения. Взорвали здание местной администрации и православный храм, поскольку он относился к Московскому патриархату. Сожгли все внутреннее убранство, включая иконостас и фрески середины XIX века. По словам местных жителей, укронацисты делали селфи на фоне горящей святыни.

Информацию о направлении в Лисичанск специалистов для оценки ущерба городскому хозяйству и предприятиям власти Татарстана не подтвердили и не опровергли.

«Республика никогда не оставалась в стороне от оказания помощи. Татарстан принял порядка 1,8 тыс. вынужденных переселенцев, систематически оказывается гуманитарная помощь, к этому моменту составляющая порядка 600 тонн, и иная помощь, за которой обращаются к республике, в том числе из ЛНР. Если будут приняты какие-либо новые официальные решения – мы сообщим», – прокомментировала руководитель пресс-службы Президента Татарстана Лилия Галимова.

Врио мэра Андрей Скорый не случайно сообщил, что надеется на помощь Татарстана в восстановлении градообразующих предприятий Фото: vk.com/lisichansk_info

«Движения саботажа и сопротивления не ожидается»

Врио мэра Андрей Скорый не случайно сообщил, что надеется на помощь Татарстана в восстановлении градообразующих предприятий. Несмотря на небольшие размеры города, в Лисичанске размещен ряд крупных производств, в том числе Лисичанский нефтеперерабатывающий завод, стекольный завод «Пролетарий», содовый завод «Лиссода», Лисичанский машиностроительный завод. Являясь крупным промышленным центром, Татарстан располагает специалистами, способными запустить эти производства и обеспечить рабочие места.

Лисичанский нефтеперерабатывающий завод был вторым по мощности НПЗ Украины. Производственная мощность предприятия составляла около 7 млн тонн нефти в год, что сопоставимо с первой очередью «ТАНЕКО».

До событий 2014 года, когда Луганская народная республика объявила независимость, Лисичанский НПЗ входил в структуру «Роснефти». Во время боевых действий 2014 года он был поврежден и впоследствии законсервирован. В период освобождения Лисичанска предприятие не пострадало, если не считать резервуарных парков, которые использовались ВСУ для складирования топлива.

Обладая значительными компетенциями в строительстве и модернизации нефтеперерабатывающих заводов, компания «Татнефть» могла бы принять участие в восстановлении Лисичанского НПЗ. Это предприятие было единственным на Украине центром переработки нефти, имевшим целых три входящих магистральных нефтепровода, а также железнодорожную ветку. Если завод восстановить, то он может полностью обеспечивать нефтепродуктами не только Донбасс, но и освобожденные территории Украины.

Комментируя перспективы запуска предприятий Лисичанска при помощи татарстанских специалистов, блогер Альберт Бикбов отметил, что эти усилия будут очевидно поддержаны жителями Лисичанска.

«Город небольшой, компактный. Население – около 100 тыс. человек, почти как у Зеленодольска. По национальному составу в городе больше украинцев (70%), русских тоже немало – 28%. По политическим предпочтениям лисичане ориентированы больше на взгляды Восточной Украины. Так, на президентских выборах 2004 года город голосовал за Януковича (92,51%). Это означает, что движения саботажа и сопротивления не ожидается», – отметил Бикбов в своем телеграм-канале.