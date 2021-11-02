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Экономика
2 ноября 2021  10:06

По распоряжению Путина «Восток Ойл» получит участок земли для инвестпроекта

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Президент России Владимир Путин одобрил передачу земли для развития инфраструктуры аэропорта проекта «Восток Ойл». Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации. 

Участок земли, находящийся в федеральной собственности, предприятие получит без проведения торгов. С предложением о передаче земельного объекта к Президенту обратилось Правительство РФ.

«Принять предложение Правительства Российской Федерации о предоставлении обществу с ограниченной ответственностью „Восток Ойл“ в аренду без проведения торгов находящегося в федеральной собственности земельного участка, необходимого для реализации инвестиционного проекта „Восток Ойл“ в части, касающейся развития инфраструктуры аэропорта Норильск имени Н.Н.Урванчева», — говорится в документе.

#владимир путин #Норильск
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