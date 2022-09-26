По распоряжению Путина из Казани в Ижевск вылетел борт с психологами

По последним данным главы Удмуртской республики Александра Бречалова, в результате трагедии в ижевской школе №88 погибли 13 человек, среди них 9 детей, 23 человека раненые, в том числе 21 ребенок.

По словам главы региона, после случившегося у него прошло совещание с президентом РФ, в результате чего было принято распоряжение, по которому из Казани в Ижевск вылетел борт с дополнительными специалистами и психологами, а также дополнительными средствами.

Личность напавшего установлена, он проживал в Ижевске. Состоял на учете в психдиспансере. Предположительно, он являлся приверженцем нацистской идеологии, так как при нем нашли соответствующую символику. Сейчас следователи проводят обыски у него дома.