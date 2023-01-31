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Культура
31 января 2023  18:13
Арсений Каримов

По «Пушкинской карте» в 2022 году в РТ было продано билетов более чем на 400 млн рублей

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По итогам 2022 года культурные учреждения Татарстана продали билетов более чем на 400 млн рублей по программе «Пушкинская карта». Популярностью пользуются музеи и концертные организации. Об этом на итоговой коллегии Министерства культуры РТ сообщила глава ведомства Ирада Аюпова.

«Проанализировав показатели и других регионов, мы видим, что по программе хорошо работают музеи и концертные организации республики, остаётся большой потенциал для увеличения со стороны культурно-досуговых учреждений и театров. Прошу руководителей проектных офисов усилить работу по этим направлениям», – сказала министр.

Также она поделилась рекомендациями по дальнейшему развитию программы «Пушкинская карта». Среди них расширение контента для целевой аудитории, размещение рекламных материалов на официальных сайтах учреждений культуры, а также афиш в образовательных учреждениях и многофункциональных центрах, проведение патриотических мероприятий и профилактическая работа с молодыми людьми от 14 до 22 лет, которые еще не зарегистрировались в программе.

#ирада аюпова #Пушкинская карта
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