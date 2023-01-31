По «Пушкинской карте» в 2022 году в РТ было продано билетов более чем на 400 млн рублей
По итогам 2022 года культурные учреждения Татарстана продали билетов более чем на 400 млн рублей по программе «Пушкинская карта». Популярностью пользуются музеи и концертные организации. Об этом на итоговой коллегии Министерства культуры РТ сообщила глава ведомства Ирада Аюпова.
«Проанализировав показатели и других регионов, мы видим, что по программе хорошо работают музеи и концертные организации республики, остаётся большой потенциал для увеличения со стороны культурно-досуговых учреждений и театров. Прошу руководителей проектных офисов усилить работу по этим направлениям», – сказала министр.
Также она поделилась рекомендациями по дальнейшему развитию программы «Пушкинская карта». Среди них расширение контента для целевой аудитории, размещение рекламных материалов на официальных сайтах учреждений культуры, а также афиш в образовательных учреждениях и многофункциональных центрах, проведение патриотических мероприятий и профилактическая работа с молодыми людьми от 14 до 22 лет, которые еще не зарегистрировались в программе.