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Общество 6 июня 2024 18:59

По просьбе горожан в Казани увеличится число троллейбусов на маршруте №3

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С 10 июня в Казани увеличится количество подвижного состава на троллейбусном маршрут №3, что значительно сократит интервал ожидания пассажирами электротранспорта. Об этом сообщается в телеграм-канале МУП «Метроэлектротранс».

«С 10 июня по многочисленным просьбам жителей микрорайона „Азино“ и ЖК „Казань XXI век“ будет увеличено количество подвижного состава на линии по троллейбусному маршруту №3 на 2 единицы», — сказано в сообщении.

#Метроэлектротранс #троллейбус
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