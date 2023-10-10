По просьбе бойца из Мамадышского района в зону СВО отправили внедорожник

Из Мамадышского района Татарстана по просьбе бойца в зону спецоперации отправлен внедорожник. Это седьмая единица техники, которую район отправил для нужд армии. В путь машина отправилась 8 октября, рассказали «Татар-информу» в пресс-службе муниципального образования.

Автомобиль попросил боец с позывным Рафа. 25 сентября он вернулся в отпуск и встретился с руководством района. По его признанию, он не ожидал такого понимания и быстрой реакции. Военнослужащий уже был доволен тем, что район поддержал материально, был рад солдатскому набору, теплому камуфляжному костюму. Все это бойцам СВО лично вручает глава района Анатолий Иванов.

«Анатолий Петрович внимательно выслушал мой рассказ о том, для чего нужна машина. Я пояснил, что старая была ликвидирована снарядом, и глава дал поручение изыскать средства для покупки машины», — рассказал Рафа.

Военнослужащий из Мамадышского района состоит в специальной медицинской бригаде. Машина нужна для эвакуации с поля боя погибших и раненых.

Специальная военная операция (СВО) проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля прошлого года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

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