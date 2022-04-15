«По просьбам переселенцев стараемся оказывать помощь и их родственникам на Донбассе»

Как встречают в Татарстане вынужденных переселенцев с Донбасса, с какими сложностями они сталкиваются и кто те герои, которые поддерживают работу волонтерского штата в республике, рассказал «Татар-информу» координатор татарстанской команды «Молодежки ОНФ» Дамир Нургалиев.

«Работа в штабе “Молодежка ОНФ” началась в феврале, когда узнали, что Казань готовится принять первый поезд с вынужденными переселенцами»

«Пока в Татарстане ждали поезд с переселенцами, отправляли в Ростовскую область фуры с гуманитарной помощью»

Работа штаба по встрече вынужденных переселенцев началась с начала спецоперации на Украине или еще оставалась надежда, что обойдется без разрушений жилых домов и инфраструктуры?

Работа в штабе «Молодежка ОНФ» началась в феврале, когда мы узнали, что Казань готовится принять первый поезд с вынужденными переселенцами. Тогда была озвучена цифра в 980 человек. Но в тот раз переселенцы не приехали в Татарстан, и у нас появился еще один месяц на подготовку. Но уже в феврале мы начали открывать волонтерские штабы на территории вузов и ссузов Татарстана и координировать работу по сбору гуманитарной помощи. Изначально все штабы собирали гуманитарку на своих базах. Пока в Татарстане ждали поезд с переселенцами, мы отправляли в Ростовскую область фуры с гуманитарной помощью, в которую входили продукты длительного срока хранения и бытовая химия. В этом регионе на тот момент уже находились около 80 тыс. переселенцев из Украины. С каждым днем объем резерва гуманитарной помощи на нашей базе увеличивался, и было принято решение направлять продовольственные наборы в ближайшие регионы России, которые уже приняли переселенцев.

Как проходила встреча первого поезда?

Мы набрали на первую встречу 236 волонтеров из разных общественных организаций. Основная задача наша была встретить людей с поезда и довести до автобуса. За каждым вагоном было закреплено 35-40 волонтеров и 17 сотрудников МЧС. Время прибытия поезда несколько раз переносилось. Встречали его уже ночью. Было много историй, когда нужно было оказывать медицинскую и психологическую помощь прямо на месте. Все вопросы отрабатывались во взаимодействии с Главным управлением МЧС России и полицией.

«Было много историй, когда нужно было оказывать медицинскую и психологическую помощь прямо на месте»

Встреча первого поезда внесла коррективы в вашу дальнейшую работу по встрече переселенцев?

Мы поняли, что 236 человек для данной работы – это очень много, и для встречи второго состава набрали уже 150 волонтеров, из расчета по два волонтера и два сотрудника МЧС на каждого прибывшего переселенца. Было налажено взаимодействие со многими министерствами РТ. Обрабатывалось каждое обращение. Если была необходимость в медицинской помощи, то на месте присутствовал замминистра здравоохранения РТ. Если дело касалось восстановления документов – обращались в развернутый дежурный пункт МВД. Если вопросы касались выплат, то на точке присутствовал министр труда, занятости и социальной защиты РТ. Работали до последнего человека, который выходил из вагона. Если среди переселенцев были люди с ограниченными возможностями, то им предоставлялись коляски. Так же была организована работа добровольного такси, когда ребята на машине доставляли переселенцев, у которых есть родственники в Казани. По моим подсчетам, за эти две встречи мы приняли порядка 1028 гостей из Украины. Они располагаются по 8 пунктам временного размещения в Казани и Набережных Челнах.

«Дети из Донецкой и Луганской областей очень жизнерадостные, но не по возрасту взрослые»

Как сейчас выстраивается работа с уже прибывшими переселенцами?

Сейчас мы переходим на адресную помощь переселенцам. Те волонтеры, которые работают на пунктах временного содержания, опрашивают каждую семью и составляют заявки необходимых вещей на каждый день. Это могут быть подгузники, зубные щетки, предметы быта, стиральный порошок, шампунь. После чего мы с нашими партнерами договариваемся, кто какой комплект может предоставить, и привозим помощь людям. Скоро мы с одной гостьей из Украины поедем в салон красоты, потому что у ее семьи будет юбилей бракосочетания и женщина хочет быть красивой даже в этих условиях. Все комнаты, которые предоставляются переселенцам, имеют квартирный тип. Каждому приезжему выдается телефонная сим-карта и банковская карта, на которую перечисляют определенную сумму. Школьникам выдают транспортные карты, чтобы они могли добраться до школы.

«За эти две встречи мы приняли порядка 1028 гостей из Украины»

– Дети с Донбасса отличаются от татарстанских детишек?

Дети из Донецкой и Луганской областей очень жизнерадостные, но не по возрасту взрослые. Я хорошо запомнил одного мальчика. Ему 6 лет, зовут Марком. У нас всегда в карманах есть конфеты, и я ему протягиваю, а он в глаза мне смотрит и спрашивает: «Можно»? Я ему говорю: «Конечно». «А у меня там еще братики и сестры есть, давайте им раздадим…»

У этих ребят есть внутреннее единение. Не было такого, чтобы кто-то забрал все конфеты себе. Марк взял с меня слово, что я приеду к нему в пункт временного содержания и мы с ним поиграем.

На Украине эти ребята почти не ходили в школы, поскольку они часто закрывались. Многие были на домашнем обучении. Если наши дети по мере возможности пытаются увильнуть от школьных занятий, то эти учатся с удовольствием. Потому что учеба в школе для них роскошь.

– Сколько сейчас волонтеров работает в Татарстане с вынужденными переселенцами?

Сейчас число волонтеров перевалило за 300 человек. Это те, кто готов подключиться к работе. В пунктах временного содержания сейчас работают волонтеры-медики, волонтеры-психологи. Недавно к нам присоединились представители Ассоциации юристов. Большое количество переселенцев просят помочь им с регистрацией, чтобы они могли работать. И задача юристов – помочь им в трудоустройстве. Радует, что кроме постоянных участников молодежных движений нам начали помогать разные общественные объединения. Например, сообщество пчеловодов передало уже почти тонну меда.

Нам помогает большое количество предпринимателей, которые решают вопросы с бытовой техникой. Например, нужны микроволновки, в которых можно разогреть пищу, если дети поздно приходят с учебы, нужны стиральные машины, утюги. На данный момент с нами работает около 36 общественных организаций. Это и коммерческий блок, и некоммерческие организации.

«Сейчас мы переходим на адресную помощь переселенцам»

«Осесть в Казани хотят в большей степени семьи с детьми, которые уже пошли в школу и детские сады»

Каков настрой большинства переселенцев? Они собираются остаться или все-таки вернуться назад, на родину?

Условно вынужденных переселенцев можно разбить на две группы. Есть семьи, которые были в Казани уже не раз и начали приезжать самостоятельно. Есть те, кого эвакуировали в экстренном порядке. Семьи, которые приехали сами, хотят остаться в Татарстане. Среди эвакуированных о том, чтобы остаться в республике, чаще думают люди в возрасте. Осесть в Казани хотят в большей степени семьи с детьми, которые уже пошли в школу и детские сады. Как дальше будет развиваться история, мы не знаем, но наши волонтеры готовы к любому повороту.

Вы много с ними общаетесь, о чем не хотят вспоминать эти люди?

Даже малую толику того, что пришлось пережить этим людям, не описывают в СМИ. Например, пенсионерка проживала под Донецком, сейчас размещена в санатории «Ливадия». Муж у нее остался охранять дом. Когда я спрашивал, чем ей помочь, она просила оказать помощь мужу. На складах в Ростове сейчас работают более 100 наших волонтеров. Они посменно выходят на работу, и всё, что мы отправляем туда из Татарстана, они сортируют и отправляют дальше, на Донбасс. Направили и ее мужу продовольственную помощь.

Когда мы узнаем, что есть такие проблемы, начинаем в ручном режиме решать вопросы. С гуманитарными колоннами стараемся передавать все необходимое и давать обратную связь. Другая пенсионерка, которую я встречал у вагона, рассказывает, что она проснулась, после того как ее накрыла вырванная взрывом дверь. Говорит, что люди достали ее из-под завала, дом оказался разрушен. Вот что из одежды нашла пригодное, то и надела. В тапочках буквально приехала. У нее слезы на глазах, и ты понимаешь – всё, что она говорит, это правда. И таких историй сотни.

«Даже малую толику того, что пришлось пережить этим людям, не описывают в СМИ»

Со второго поезда я вез пенсионерку на коляске, а она в розовых тапочках, теплым халатом накрыта, так как в одной футболке приехала. Такие простые нюансы, конечно, о многом говорят. Есть многодетная семья, шестеро детей, которая была в Казани в качестве вынужденных переселенцев еще в 2014 году, и женщина тогда была беременной. А сейчас они снова приехали, и рядом с ней ребенок, который тогда родился, стоит уже взрослый. То есть она и ребенок эту историю несут уже 8 лет.

Наверное, те, кто вынужден уехать со своей родной земли, не могут не думать об оставленном доме и родственниках. В целости ли их дома на родине, будет ли куда им возвращаться? Это для них глобальный вопрос, и они постоянно просят нас это узнать. На сегодняшний день мы собираем группы быстрого реагирования из региональной команды «Молодежка ОНФ» для того, чтобы вести оперативную работу в Донецке и Луганске, в том числе и по выявлению целостности жилья. Кроме этого, по просьбам переселенцев, с которыми мы работаем в Казани, стараемся оказывать помощь и их родственникам, которые остались охранять дома на Донбассе. Стараемся отправлять гуманитарную помощь фурами по маршруту Ростов – Донецк – Луганск. Кроме этого, есть группы, которые занимаются и поисками родственников. Была история, когда семья бабушку не могла долго найти. Прошла она границу или нет. Мы ее нашли и привезли в Казань к семье. Получается, что мы ведем работу по просьбе семей переселенцев, которые остановились в Татарстане, и здесь, и в Донецке и Луганске.

Фотографии предоставлены штабом «Молодежка ОНФ»