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Общество 31 августа 2023 19:49

По просьбам пассажиров увеличено число вагонов в поездах из Ижевска в Казань и Нижнекамск

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Составность пригородных поездов сообщением Казань – Ижевск и Ижевск – Нижнекамск увеличена по просьбам пассажиров, сообщает пресс-служба компании «Содружество».

Так, пригородный поезд № 6926/6936 Казань – Ижевск будет курсировать в составе семи вагонов ежедневно, кроме среды.

Электричка №6933/6923 Ижевск – Казань будет ходить тоже в составе семи вагонов ежедневно, кроме четверга.

Поезда №6924/6934 и №6935/6925 Казань – Ижевск будут следовать ежедневно, кроме понедельника, в составе семи вагонов.

Кроме того, изменилась составность электричек № 6675/6676 Ижевск – Нижнекамск и № 6677/6678 Нижнекамск – Ижевск. До 10 сентября они будут включать по три вагона.

#Пригородные поезда
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