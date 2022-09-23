По программе «Земский учитель» в сельских школах Татарстана стали работать 32 педагога

По федеральной программе «Земский учитель» в сельские школы Татарстана за три года пришли работать более 30 педагогов. Об этом сообщил министр образования и науки республики Ильсур Хадиуллин на 34-м заседании Государственного Совета РТ VI созыва.

«За три года реализации программы на востребованные вакантные должности в республику на преподавание смежных дисциплин привлечено 32 учителя, имеющих опыт работы в школах», — рассказал глава Минобрнауки.

Хадиуллин уточнил, что Татарстан принимает участие в федеральной программе «Земский учитель» начиная с 2020 года.

Программа «Земский учитель» инициирована Президентом России Владимиром Путиным в феврале 2019 года. Она направлена на поддержку педагогов, работающих на селе и в малых городах.



Участники программы — учителя со средним профессиональным или высшим образованием, заключившие не менее чем на пять лет трудовой договор с образовательными организациями, расположенными в сельских населенных пунктах, поселках городского типа либо городах с населением до 50 тыс. человек.



Учителя, попавшие в программу и переехавшие в выбранное место работы, получают от государства по 1 млн рублей.