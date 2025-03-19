По программе догазификации в Татарстане газ проведен до границ 31 тыс. участков

Общая сумма затрат по программе социальной догазификации в 2025 году в Татарстане составляет более 2 млрд рублей. Об этом сообщил сегодня замминистра промышленности и торговли РТ Марат Минибаев на пресс-конференции в «Татар-информе».

«На данный момент по программе социальной догазификации подано более 48,9 тыс. заявок. Из них принято более 36,2 тыс. Отказ происходит по причинам отсутствия каких-либо документов. Заключено 34,5 тыс. договоров, из них в настоящее время газ доведен до границ 31,3 тыс. участков», – рассказал он.

Реально газ сейчас подключен в 25,6 тыс. домов, чьи владельцы провели все необходимые работы внутри границ участков.