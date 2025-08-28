По программе ремонта местных дорог в Казани обновлен участок на улице Васильченко

В Московском районе Казани по программе дорожных работ отремонтирована дорога на улице Васильченко. Дорожники обновили отрезок протяженностью 740 метров, сообщает пресс-служба Миндортранса РТ.

Фото: пресс-служба Миндортранса РТ

«Благодаря поддержке Раиса РТ Рустама Минниханова в этом году стартовала масштабная программа по модернизации дорожно-уличной сети в муниципальных образованиях республики», – говорится в сообщении.

На объекте рабочие провели фрезерование существующего слоя покрытия и уложили новые слои дорожной одежды. Выравнивающий и верхний слой выполнены из щебеночно-мастичного асфальтобетона.