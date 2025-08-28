news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Общество 28 августа 2025 13:52

По программе ремонта местных дорог в Казани обновлен участок на улице Васильченко

Читайте нас в
Телеграм

В Московском районе Казани по программе дорожных работ отремонтирована дорога на улице Васильченко. Дорожники обновили отрезок протяженностью 740 метров, сообщает пресс-служба Миндортранса РТ.

Фото: пресс-служба Миндортранса РТ

«Благодаря поддержке Раиса РТ Рустама Минниханова в этом году стартовала масштабная программа по модернизации дорожно-уличной сети в муниципальных образованиях республики», – говорится в сообщении.

На объекте рабочие провели фрезерование существующего слоя покрытия и уложили новые слои дорожной одежды. Выравнивающий и верхний слой выполнены из щебеночно-мастичного асфальтобетона.

#ремонт дорог #дорожные работы
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
Победитель «Новой волны» Alex Lim: «Шел на конкурс, чтобы выиграть»

Победитель «Новой волны» Alex Lim: «Шел на конкурс, чтобы выиграть»

27 августа 2025
Что татарстанцам запретят делать на даче с 1 сентября

Что татарстанцам запретят делать на даче с 1 сентября

27 августа 2025