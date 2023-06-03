По программе «Наш двор» в Татарстане провели 36% от запланированных дорожных работ

В Татарстане дорожные работы по программе «Наш двор» на 398 территориях, еще в 106 дворах этот вид работ завершен. В целом средний процент выполнения по республике составляет 36% – это больше, чем годом ранее, сообщила на совещании в Кабмине РТ куратор программы Арина Петрова.

В Апастовском и Верхнеуслонском районах к дорожным работам по программе «Наш двор» приступили в мае, а в этом месяце приступят такие районы, как Тетюшский и Черемшанский.

Кроме того, на объектах программы ведутся работы по монтажу наружного освещения. Средний процент их выполнения, по словам Петровой, составляет 32%. В целом работы по наружному освещению ведутся в 274 дворах, еще в 213 дворах этот вид работ завершен.

На складах хранится 97% готовых изделий для благоустройства дворов: так, детское и спортивное оборудование готово на 100%, уличное оборудование – на 93%. Порядка 16% оборудования уже смонтировано.

Петрова добавила, что специалисты программы мониторят работы и выезжают для этого в конкретные дворы. В частности, они проверяют жалобы жителей. За последние две недели татарстанцы направили 537 обращение, а всего с начала года – более 3 тыс. обращений. В основном они жалуются на не вывезенные вовремя спиленные деревья и ветки, не утилизированное старое оборудование. С 5 по 16 июня специалисты выедут в10 муниципальных районов, сообщает пресс-служба Раиса РТ.